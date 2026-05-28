Giá vàng chạm đáy 2 tháng, lạc quan về kim loại quý dần tan biến khi dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tăng dần

Tính đến sáng 28/5, giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống còn 4.447,71 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã có lúc rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/3. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng chốt phiên với mức giảm 1,2%, đạt 4.448,40 USD/ounce.

Chiến lược gia kim loại cấp cao Peter Grant nhận định: "Yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường hiện nay vẫn là tình hình Trung Đông. Dù tâm lý lạc quan từng xuất hiện, nhưng khi xung đột tiếp tục kéo dài, sự lạc quan đó đang dần tan biến".

Ông nói thêm rằng cuộc chiến dai dẳng này khiến những lo ngại về lạm phát thêm nghiêm trọng.

Thực tế, giá vàng đã liên tục chịu áp lực kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã đẩy giá dầu thô Brent tăng vọt, thổi bùng nỗi lo lạm phát, đồng thời thúc đẩy dự đoán về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Ngày 27/5, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran sẽ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển này về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng. Đây là một phần trong thỏa thuận khung với Mỹ, bao gồm cả việc Mỹ rút quân khỏi các khu vực lân cận Iran. Sau thông tin này, giá vàng đã có phục hồi nhưng không đáng kể.

Dù vậy, thị trường vẫn nhận định áp lực lạm phát đến từ năng lượng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Về lý thuyết, vàng là công cụ phòng vệ lạm phát hiệu quả. Tuy nhiên, loại tài sản không mang lãi suất như vàng thường gặp nhiều khó khăn trong môi trường lãi suất cao.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ cần tập trung kiểm soát các rủi ro lạm phát đang hình thành. Dù vậy, ông nhận định còn "quá sớm" để dự đoán khi nào Fed có thể thay đổi mức lãi suất chuẩn hiện tại.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 3,2%, xuống mức 74,46 USD/ounce.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba, Bank of America nhận định: "Dù đà phục hồi của vàng có thể một lần nữa đẩy giá bạc vượt ngưỡng 100 USD/ounce trong những tháng tới, chúng tôi cho rằng bạc khó duy trì được đà bứt phá bền vững do nhu cầu thực tế từ nền kinh tế đang hạ nhiệt".

Cùng phiên giao dịch, giá bạch kim giảm 2,1% xuống 1.916,90 USD/ounce, trong khi giá palladium nhích nhẹ 0,1%, lên mức 1.386,47 USD/ounce.

Theo Reuters