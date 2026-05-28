Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng chạm đáy 2 tháng, lạc quan về kim loại quý dần tan biến khi dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tăng dần

| | Tài chính quốc tế

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua. Cuộc xung đột Mỹ, Israel - Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến lo ngại lạm phát gia tăng, từ đó làm tăng khả năng ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tính đến sáng 28/5, giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống còn 4.447,71 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã có lúc rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/3. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng chốt phiên với mức giảm 1,2%, đạt 4.448,40 USD/ounce.

Chiến lược gia kim loại cấp cao Peter Grant nhận định: "Yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường hiện nay vẫn là tình hình Trung Đông. Dù tâm lý lạc quan từng xuất hiện, nhưng khi xung đột tiếp tục kéo dài, sự lạc quan đó đang dần tan biến".

Ông nói thêm rằng cuộc chiến dai dẳng này khiến những lo ngại về lạm phát thêm nghiêm trọng.

Thực tế, giá vàng đã liên tục chịu áp lực kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra. Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã đẩy giá dầu thô Brent tăng vọt, thổi bùng nỗi lo lạm phát, đồng thời thúc đẩy dự đoán về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Ngày 27/5, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran sẽ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển này về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng. Đây là một phần trong thỏa thuận khung với Mỹ, bao gồm cả việc Mỹ rút quân khỏi các khu vực lân cận Iran. Sau thông tin này, giá vàng đã có phục hồi nhưng không đáng kể.

Dù vậy, thị trường vẫn nhận định áp lực lạm phát đến từ năng lượng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Về lý thuyết, vàng là công cụ phòng vệ lạm phát hiệu quả. Tuy nhiên, loại tài sản không mang lãi suất như vàng thường gặp nhiều khó khăn trong môi trường lãi suất cao.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ cần tập trung kiểm soát các rủi ro lạm phát đang hình thành. Dù vậy, ông nhận định còn "quá sớm" để dự đoán khi nào Fed có thể thay đổi mức lãi suất chuẩn hiện tại.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 3,2%, xuống mức 74,46 USD/ounce.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba, Bank of America nhận định: "Dù đà phục hồi của vàng có thể một lần nữa đẩy giá bạc vượt ngưỡng 100 USD/ounce trong những tháng tới, chúng tôi cho rằng bạc khó duy trì được đà bứt phá bền vững do nhu cầu thực tế từ nền kinh tế đang hạ nhiệt".

Cùng phiên giao dịch, giá bạch kim giảm 2,1% xuống 1.916,90 USD/ounce, trong khi giá palladium nhích nhẹ 0,1%, lên mức 1.386,47 USD/ounce.

Theo Reuters

FBI đột kích nhà cựu quan chức tình báo Mỹ: Cả kho vàng, tiền mặt, đồng hồ - Bí mật 'động trời' bị lật tẩy

Anh Dũng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 700 người tranh nhau công việc chăn đàn cừu 3.000 con: Lương hơn 30 triệu đồng/tháng, bao ăn ở

Phát hiện 700 người tranh nhau công việc chăn đàn cừu 3.000 con: Lương hơn 30 triệu đồng/tháng, bao ăn ở Nổi bật

Phát hiện một công ty chế điều hòa 0 đồng từ đồ đồng nát: Cứu cánh cho dân nghèo từ nguyên lý ai cũng có thể thử ngay lập tức

Phát hiện một công ty chế điều hòa 0 đồng từ đồ đồng nát: Cứu cánh cho dân nghèo từ nguyên lý ai cũng có thể thử ngay lập tức Nổi bật

Nhật Bản đón tin buồn

Nhật Bản đón tin buồn

19:00 , 28/05/2026
Một loại đồ chơi quen thuộc của trẻ em bất ngờ bị thu hồi, phụ huynh CẦN NGỪNG cho trẻ sử dụng ngay lập tức!

Một loại đồ chơi quen thuộc của trẻ em bất ngờ bị thu hồi, phụ huynh CẦN NGỪNG cho trẻ sử dụng ngay lập tức!

18:29 , 28/05/2026
Phát hiện người đàn ông 60 tuổi thả "cục sắt" 5 tấn xuống nước, "con cá đen khổng lồ" chứng minh năng lực học hỏi đang kinh ngạc của người nông dân

Phát hiện người đàn ông 60 tuổi thả "cục sắt" 5 tấn xuống nước, "con cá đen khổng lồ" chứng minh năng lực học hỏi đang kinh ngạc của người nông dân

18:00 , 28/05/2026
Chấn động: PayPal, Ford, GM... muốn trở thành ngân hàng, thảm họa hơn 100.000 người dùng bị đóng băng tài khoản liệu có lặp lại?

Chấn động: PayPal, Ford, GM... muốn trở thành ngân hàng, thảm họa hơn 100.000 người dùng bị đóng băng tài khoản liệu có lặp lại?

17:39 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên