Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia

Hai mỏ vàng khổng lồ được phát hiện tại Trung Quốc có thể chứa tổng khối lượng lên tới hơn 2.000 tấn kim loại quý, một kỷ lục trong lãnh thổ quốc gia này.

Tính đến hiện tại, các nguồn tin chính thống từ Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc (SCIO) và cơ quan quản lý tài nguyên Trung Quốc xác nhận quy mô vô tiền khoáng hậu của hai dự án này. Phát hiện này đồng thời thiết lập một kỷ lục quốc gia mới về tổng trữ lượng vàng được tìm thấy trong một chu kỳ thăm dò.

Nếu các cuộc khảo sát địa chất chuyên sâu tiếp theo hoàn tất việc xác minh, mỏ Vạn Cổ tại tỉnh Hồ Nam và mỏ Đại Đông Câu tại tỉnh Liêu Ninh sẽ mang lại hàng chục tỷ USD cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tân Hoa Xã lần đầu đưa tin về mỏ Vạn Cổ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vào cuối năm 2024. Giới chuyên gia khi đó đã nhận định đây là một phát hiện "siêu lớn" với tiềm năng mở rộng mạnh mẽ nguồn dự trữ vàng chiến lược của quốc gia.

Ở thời điểm tiếp cận hiện trường, chuyên gia thăm dò Chen Rulin thuộc Cục địa chất địa phương cho biết rất nhiều lõi đá khoan mẫu cho thấy lượng vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Các báo cáo chuyên môn chỉ ra rằng mỏ Vạn Cổ sở hữu 300 tấn trữ lượng vàng đã được thẩm định và định lượng cụ thể ở độ sâu đến 2.000 mét. Khi các mũi khoan tiếp cận sâu xuống mức 3.000 mét, lượng tài nguyên dự kiến ước tính sẽ vượt hơn 1.000 tấn.

Riêng giá trị kinh tế của mỏ Vạn Cổ trước đây đã được định giá ở mức hơn 600 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 83 tỷ USD.

Mỏ vàng thứ hai Đại Đông Câu thuộc tỉnh Liêu Ninh thậm chí còn sở hữu những con số ấn tượng hơn. Theo thông tin cập nhật từ chính phủ Trung Quốc, các đợt đánh giá toàn diện cho thấy tiềm năng tài nguyên vàng tại đây đang tiến sát mốc 1.500 tấn.

Con số này cao hơn hẳn mức dự báo hơn 1.000 tấn từng được công bố trên Tạp chí Thống kê Khai thác mỏ Trung Quốc vào năm 2025. Thành tích này có được là nhờ Đội Địa chất số 5 tỉnh Liêu Ninh sau khi tiến hành khảo sát toàn diện khu vực.

Lịch sử ngành mỏ ghi nhận những dấu vết của vàng tại khu vực từng bị coi là không có giá trị khai thác kinh tế vào thập niên 1980. Tuy nhiên, các nhà địa chất hiện đại đã chứng minh chúng thực chất thuộc về một vành đai khoáng sản lớn và kéo dài với chiều dài khoảng 3.000 mét và chiều rộng đạt 1.500 mét.

Báo cáo khoa học khẳng định mọi lỗ khoan mà các chuyên gia thăm dò thực hiện tại mỏ Đại Đông Câu đều chứa vàng. Hàm lượng vàng tại đây tương đối thấp, chỉ đạt từ 0,3 đến 1 phần triệu, tương đương với một lượng nhỏ gam vàng trong mỗi tấn đất đá.

Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu cho biết loại quặng này rất dễ chiết tách với tỷ lệ thu hồi vàng tiềm năng đạt mức rất cao từ 65% - 91%. Điểm đặc biệt nhất của mỏ Đại Đông Câu nằm ở cấu trúc địa chất độc đáo khi nằm ngay cạnh vùng đứt gãy Tan-Lu. Theo thời gian, các khoáng chất quý giá như vàng và quặng pirit đã lắng đọng dọc theo vùng đứt gãy này.

Đặc điểm địa chất của mỏ Đại Đông Câu hoàn toàn khác biệt so với tất cả các mỏ khoáng sản khác trong khu vực. Thực tế này cho thấy giới chuyên gia trước đây có thể đã bỏ qua nhiều mỏ vàng tương tự do chúng không mang cấu trúc địa chất truyền thống.

Do đó, giá trị lớn nhất của siêu mỏ Đại Đông Câu không chỉ dừng lại ở khối lượng vàng khổng lồ mà còn đóng vai trò như một cột mốc định hướng giúp các nhà khoa học nhận diện thêm nhiều kho báu khoáng sản có cấu tạo tương đương trong tương lai.

