Giá vàng nhảy vọt 1,4%, giá bạc đột ngột bứt tốc gần 4% sau động thái ‘quay xe’ của ông Trump

Giá vàng tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư thận trọng cân nhắc về triển vọng đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 1,4% lên mức 4.570,88 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng tăng thêm 1,1% và chạm mức 4.572,90 USD/ounce. Việc đồng USD giảm giúp kim loại quý vốn được định giá bằng đồng bạc xanh này trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Vào ngày Chủ nhật (24/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thông báo với các đại diện của mình rằng không cần phải vội vã đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Iran. Động thái từ chính quyền của ông Trump đã làm giảm bớt những kỳ vọng về một bước đột phá sắp diễn ra nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua.

Chỉ mới một ngày trước đó, chính ông Trump tuyên bố rằng Washington và Iran về cơ bản đã đàm phán xong một bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình nhằm mở cửa trở lại Eo biển Hormuz. Dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề cốt lõi, những tín hiệu lạc quan về việc Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình đã khiến giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tuần qua.

Thị trường vàng thế giới cũng đang chịu tác động lớn từ các biến động nhân sự cấp cao tại Mỹ. Trước đó vào ngày 22/5, ông Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với nền kinh tế Mỹ, vì giá xăng dầu tăng vọt do cuộc chiến với Iran đang đẩy lạm phát lên cao, đồng thời làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.

Trong khi đó tại các thị trường tiêu thụ lớn, giá vàng tại Ấn Độ tuần trước tiếp tục được giao dịch ở mức thấp so với giá thế giới, do sự biến động mạnh của giá cả làm hạn chế nhu cầu mua sắm. Tại thị trường Trung Quốc, mức chênh lệch giá vàng so với thế giới cũng có xu hướng giảm nhẹ.

Trên thị trường phái sinh, các nhà đầu cơ vàng đã cắt giảm 6.239 hợp đồng vị thế mua ròng xuống còn 94.388 hợp đồng trong tuần tính đến ngày 19/5.

Giá vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng ngày 25/5/2026 cũng ghi nhận biến động mạnh. Giá vàng của các thương hiệu lớn tại Việt Nam, chẳng hạn như Doji, Phú Quý được giao dịch quanh mức 159 triệu đồng/lượng mua vào, 162 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đã tăng mạnh 3.9% lên mức 78,42 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 1,9% lên mức 1.959,85 USD/ounce và giá palladium tăng 1,9% lên mốc 1.373,25 USD/ounce.

Giá bạc tại Việt Nam cũng biến động thao giá thế giới.﻿ Bạc Phú Quý hiện có giá 80,7 triệu đồng/kg bán ra, tăng 2,7% so với phiên hôm qua.

Theo Reuters