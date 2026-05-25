Hứa tặng Cuba 60.000 tấn gạo, nước láng giềng Việt Nam gửi lô đầu tiên tới Havana

Một lô hàng gồm 15.000 tấn gạo do chính phủ Trung Quốc trao tặng Cuba đã cập cảng Havana.

Đây là lô hàng đầu tiên trong số 60.000 tấn gạo mà Trung Quốc đã hứa tặng Cuba.

“Nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết này sẽ đến với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp các tỉnh thành và đặc khu hành chính Isla de la Juventud, cũng như các cơ sở y tế và giáo dục của chúng ta”, Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên mạng xã hội hôm Chủ Nhật (24/5).

Chịu lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 1962, đảo quốc Caribe này do đó thường rơi vào tình trạng thiếu lương thực và thuốc men.

Từ tháng 1, Cuba đã mất đi nguồn cung dầu từ đồng minh Venezuela, khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro và điều chỉnh chính sách năng lượng. Mỹ đã đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ ai bán dầu cho Cuba.

“Mỗi quan hệ hữu nghị và hợp tác chân thành được củng cố trong những thời điểm quan trọng”, Tổng thống Diaz-Canel cho biết thêm.

Đại sứ Trung Quốc tại Cuba, Hua Xin, phát biểu trên truyền hình Cuba rằng 60.000 tấn gạo này là “viện trợ lương thực lớn nhất” từ Trung Quốc cho Cuba “trong những năm gần đây”.

Theo SCMP﻿