Thủ tướng nước châu Âu dự đoán thời điểm EU sẽ nối lại mua khí đốt Nga: 'Các vị cứ chờ mà xem'

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Rzeczpospolita của Ba Lan, tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar nhận định rằng toàn bộ Liên minh Châu Âu (EU) sẽ nối lại nhập khẩu khí đốt Nga sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc. Ông khẳng định yếu tố địa lý và năng lực cạnh tranh kinh tế sẽ định hình lại dòng chảy năng lượng.

Thủ tướng Magyar cho rằng kế hoạch kéo dài 3 năm của EU nhằm loại bỏ hoàn toàn dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ bị đảo ngược khi không còn tiếng súng. Lý do chính mà ông đưa ra là Hungary, Ba Lan và phần còn lại của EU đều cần nguồn năng lượng giá rẻ để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

"Tôi nghĩ rằng khi xung đột kết thúc, toàn bộ EU sẽ quay lại mua khí đốt của Nga vì nó rẻ hơn. Điều này đơn giản là do năng lực cạnh tranh và yếu tố địa lý quyết định. Các vị cứ chờ mà xem. Tôi không thể dự đoán chính xác mọi thứ, nhưng đó là trực giác của tôi", Thủ tướng Hungary Péter Magyar chia sẻ với Rzeczpospolita.

Bên cạnh dự đoán về Nga, ông Magyar tiết lộ thêm rằng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã hứa sẽ làm mọi cách để hạ giá khí tự nhiên hoá lỏng (LNG). Hiện tại, Hungary đang tích cực đàm phán với Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và gia tăng vị thế mặc cả, trong đó các quỹ hỗ trợ của EU đóng vai trò là đòn bẩy để đạt được các điều khoản tốt hơn.

Trước những lời chỉ trích nhắm vào lập trường của mình, tân Thủ tướng Hungary thẳng thắn bày tỏ: "Chúng tôi bắt buộc phải duy trì năng lực cạnh tranh, cả Hungary và Ba Lan. Muốn vậy, chúng tôi cần giá năng lượng thấp hơn. Trong vấn đề này, tôi là một người rất thực tế". Ông nhấn mạnh nhiệm vụ cốt lõi mà cử tri giao phó cho ông là phải đảm bảo cả an ninh nguồn cung lẫn mức giá hợp lý cho người dân.

Theo trang tin LIGA.net, sau chiến thắng vang dội trước cựu Thủ tướng Viktor Orbán, chính quyền của ông Péter Magyar đang phải đối mặt với thách thức lớn là ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhiên liệu cận kề khi dự trữ dầu mỏ của quốc gia này đang cạn kiệt.

