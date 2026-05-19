Đang nhập hơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, một nước tuyên bố tiếp tục mua dầu từ Moscow dù Mỹ có miễn trừ trừng phạt hay không

Y Vân | 19-05-2026 - 13:31 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia này đang phải nhập khẩu để đáp ứng 85% nhu cầu dầu trong nước.

Dầu của Nga sẽ tiếp tục chảy vào Ấn Độ bất chấp việc Mỹ có miễn trừ lệnh trừng phạt hay không, bà Sujata Sharma, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 18/5.

"Về việc Mỹ miễn trừ cho Nga, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đã mua hàng từ Nga trước khi có sự miễn trừ, trong thời gian miễn trừ và cả hiện tại. Đó là về lợi ích thương mại và là cơ sở cho các giao dịch mua bán của các công ty dầu mỏ", vị quan chức Ấn Độ nói.

"Dù có được miễn trừ hay không, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung của chúng tôi, và chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo điều này", bà Sujata Sharma nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng ở Ấn Độ "không thiếu dầu thô và dự trữ vẫn còn".

Từ tháng 3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 2 lần miễn trừ lệnh trừng phạt đối với hoạt động mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga đã được chất trên tàu.

Ngày 18/5, Mỹ tiếp tục gia hạn lệnh miễn trừ thêm 30 ngày tới 17/6, cho phép người mua thêm 30 ngày để hoàn tất việc vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga mà không vi phạm các hạn chế của Mỹ.

Động thái này được cho là diễn ra sau khi một số quốc gia yêu cầu thêm thời gian để nhận hàng trong bối cảnh giá dầu tăng vọt do hậu quả của cuộc chiến giữa Mỹ với Iran.

Ấn Độ nhập khẩu hơn 85% để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ. Vì vậy, đà tăng giá dầu kéo dài đều ảnh hưởng trực tiếp đến lạm phát, tài chính nhà nước, ngân sách hộ gia đình và tăng trưởng kinh tế. Theo dữ liệu của Kpler, nhập khẩu dầu của Nga vào Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục 2,3 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5. Trong một số tháng, dầu thô của Nga chiếm gần một nửa tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Theo Reuters, Tass

Đang đào quặng bỗng phát hiện mỏ vàng 90 triệu tấn nằm ngay cạnh, có thể làm rung chuyển thị trường kim loại quý

Cú trượt của nền kinh tế 5,45 nghìn tỷ USD: Vỡ mộng miền đất hứa việc làm, số người thất nghiệp nhiều chưa từng có trong 15 năm

Loay hoay đàm phán với Iran, Mỹ lại phải nới trừng phạt dầu Nga thêm 30 ngày

Người phụ nữ duy nhất khiến Elon Musk mang "vết nhơ" trong hồ sơ làm chồng

TST: Nga mở đợt trả đũa lớn, nhắm thẳng Kiev và Odesa, nghi hạ sát loạt sĩ quan NATO - Diễn biến gây chú ý chưa từng có!

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bước tiến mới tại quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo

