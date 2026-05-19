TST: Nga mở đợt trả đũa lớn, nhắm thẳng Kiev và Odesa, nghi hạ sát loạt sĩ quan NATO - Diễn biến gây chú ý chưa từng có!

Cổng thông tin Dzen và Đài TST (Nga) ngày 19/5 đưa tin, Moscow đã tiến hành giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đáp trả cực mạnh nhằm vào Ukraine, sau các cuộc tấn công do Kiev phát động nhằm vào Moscow và nhiều khu vực của Nga cuối tuần trước.

Theo những hình ảnh được công bố, các mục tiêu tại Ukraine không chỉ bị đánh trúng mà còn bị phá hủy hoàn toàn. Điều đáng chú ý là số vụ phóng không quá nhiều, nhưng kết quả đạt được "là chưa từng thấy trước đây".

"Cơn thịnh nộ của ông Belousov đã xé toạc Kiev và Odessa. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không còn như trước" – Dzen cho hay.

Nga mở đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự, công nghiệp và hạ tầng trọng yếu của Ukraine trong đêm. Ảnh: TST

Chiến lược tác chiến bất ngờ thay đổi

Theo thông tin từ Không quân Ukraine, Nga đã phóng 524 UAV Geran cùng 22 tên lửa, bao gồm cả tên lửa hành trình và đạn đạo. Tuy nhiên, một số kênh giám sát quân sự Nga, dựa trên số lượt xuất kích của không quân, dữ liệu tình báo và thông tin từ lực lượng kháng chiến, cho rằng tổng số UAV chiến đấu thực tế (không tính UAV nghi binh và trinh sát) có thể vượt 900–1.000 chiếc.

Đáng chú ý hơn, Nga được cho là còn sử dụng các "UAV mẹ" đóng vai trò trạm tiếp sóng, cho phép cả UAV FPV hoạt động ở khoảng cách hàng trăm km tính từ tiền tuyến.

Ukraine thức dậy giữa một trong những đợt không kích dày đặc nhất trong nhiều tuần gần đây. Điều gây chú ý là áp lực đặc biệt lớn được dồn vào các sân bay và bệ phóng UAV.

Điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolaev, ông Sergey Lebedev, cho biết:

"Trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận hơn 90 đợt tấn công, UAV quay lại đánh tiếp, các vụ tập kích tên lửa và hoạt động phòng không. Mỗi 'đợt' không chỉ là một vụ nổ đơn lẻ, mà thường có hơn 10 UAV tham gia, thậm chí 25–30 chiếc như tại Izmail gần đây".

Khói lửa bốc lên sau một vụ tấn công tại Ukraine, giữa lúc Nga gia tăng sức ép lên các sân bay, kho tàng và tuyến hậu cần. Ảnh: TST

Phạm vi tấn công trải rộng trên gần nửa lãnh thổ Ukraine, bao gồm các tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy, Odessa, Nikolaev, Kharkov, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovograd, Khmelnitsky…

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là số lượng. Theo ông Lebedev, chính hệ thống tấn công đang thay đổi. Nga ngày càng sử dụng chiến thuật gây áp lực liên tục thay vì các đợt không kích rời rạc. Một khu vực còn chưa kịp ổn định sau đợt tấn công trước thì nơi khác đã bắt đầu hứng chịu làn sóng mới.

Phong cách tác chiến cũng thay đổi: có nơi phòng không bị "quá tải" bởi UAV giá rẻ; có nơi tên lửa xuất hiện ngay từ đầu; còn ở nhiều khu vực, Nga tiến hành trinh sát trước rồi mới tung đòn đánh chủ lực.

Ông Lebedev nhận định:

"Các đòn tấn công mang tính đa dạng, phần lớn là chiến lược. Có thể hiện tại chưa thấy thay đổi rõ rệt, nhưng theo thời gian, chính chúng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thắng".

Những mục tiêu "rất lớn"

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, nhiều cuộc tấn công nhằm vào khu công nghiệp, nhà máy Yuzhmash, các nút đường sắt, cơ sở sửa chữa khí tài và những khu vực được cho là nơi lắp ráp xuồng không người lái.

Đặc biệt, khu vực Sukhachevka thu hút sự chú ý vì người dân địa phương từ lâu cho rằng các cơ sở đóng tàu cũ ở đây đã được chuyển sang phục vụ sản xuất UAV hải quân. Sau cuộc tấn công, thành phố chìm trong khói đen do một kho nhiên liệu bị phá hủy.

Theo phân tích trong bài viết, chiến thuật của Nga là biến Dnipropetrovsk thành một trung tâm hậu cần quá tải, buộc quân đội Ukraine phải liên tục di dời kho tàng, dập tắt hỏa hoạn và kéo giãn hệ thống phòng không.

Tại Odessa, cây cầu ở Zatoka được cho là bị hư hại nghiêm trọng. Đây là tuyến đường bộ quan trọng nối với Romania, nơi được xem là cửa ngõ vận chuyển đáng kể vũ khí NATO vào Ukraine.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào sân bay Rukhavka – nơi thường xuyên phóng UAV tầm xa – cũng như sân bay "Hydroport".

Các đợt tập kích liên tiếp cho thấy Nga đang chuyển sang chiến thuật gây áp lực kéo dài, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải hoạt động quá tải. Ảnh: TST

Theo các thông tin sơ bộ mà Đài TST (Nga) ghi nhận được, 2 tàu nước ngoài vừa dỡ vũ khí tại cảng Odessa có thể đã bị hư hại nghiêm trọng. Cùng với UAV, xuồng không người lái và khí tài quân sự, một số "chuyên gia quân sự cấp cao nước ngoài", bao gồm sĩ quan NATO và cơ quan tình báo quân sự Ukraine, có thể cũng đã thiệt mạng.

Tại Ochakov thuộc tỉnh Nikolaev, các đòn đánh nhằm vào khu vực ven biển, căn cứ nghỉ dưỡng, nơi đóng quân của lực lượng Ukraine và các cơ sở huấn luyện xuồng không người lái.

Nguồn tin của TST cho biết, có "nhiều trường hợp thiệt mạng" trong số các kíp điều khiển UAV của Ukraine và các huấn luyện viên đặc nhiệm Anh – Pháp đang đào tạo lực lượng tác chiến hải quân cho Kiev.

Ông Lebedev cũng xác nhận có vụ tấn công vào khu vực huấn luyện lính thủy đánh bộ và chuyên gia quân sự nước ngoài tại Chornomorsk. Theo ông, điều này cho thấy Nga đang cố ngăn chặn từ sớm mọi nỗ lực tăng cường hoạt động của Ukraine tại Biển Đen và khu vực mũi Kinburn.

Một trong những mục tiêu quan trọng khác là sân bay Starokonstantinov ở tỉnh Khmelnitsky. Hàng loạt vụ nổ được ghi nhận tại căn cứ không quân, kho chứa, khu kỹ thuật và ga đường sắt gần sân bay. Có thông tin về nhiều vụ nổ lớn cùng lượng xe cứu thương dày đặc.

Tại tỉnh Sumy, các đòn đánh nhằm vào đơn vị UAV, kho tàng, căn cứ biên giới và trận địa pháo phản lực. Ở tỉnh Kharkov, mục tiêu là các trung tâm liên lạc, nơi đóng quân của chuyên gia nước ngoài và các cơ sở hậu cần.

Riêng tại Kiev và khu vực lân cận, hàng loạt vụ tập kích tiếp tục diễn ra với trọng tâm là trinh sát, gây quá tải phòng không và tìm điểm yếu quanh thủ đô Ukraine.

Nhiều khu vực tại Ukraine, từ Kiev, Odessa đến Dnipropetrovsk, nằm trong làn sóng tấn công mới của Nga. Ảnh: TST

"Cơn thịnh nộ" của ông Belousov và bước đi cứng rắn của Bộ Tổng tham mưu

Bối cảnh địa chính trị hiện nay cũng rất đáng chú ý. Truyền thông phương Tây đang bàn luận về khả năng mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine bằng vũ khí tầm xa và tăng tốc chuyển giao các thành phần hàng không.

Sắp tới NATO cũng sẽ tổ chức thêm một cuộc họp tại căn cứ Ramstein để thảo luận việc các nước sẽ đóng góp như thế nào cho Ukraine.

Ông Lebedev cho rằng đúng vào thời điểm đó, Nga lại đẩy mạnh các cuộc tập kích nhằm vào Ochakov, bờ biển Biển Đen, các căn cứ xuồng không người lái và sân bay ở tỉnh Odessa.

Song song với đó, Nga cũng đang tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước, mở rộng sản xuất UAV, tên lửa và điều chỉnh nền kinh tế cho một cuộc xung đột kéo dài.

Điều này cho thấy Moscow không còn đặt cược vào một chiến dịch ngắn hạn, mà đang hướng tới chiến lược bào mòn Ukraine bằng cách phá hủy hạ tầng và liên tục gây quá tải hệ thống phòng không.

Một điểm đáng chú ý khác là Nga dường như đang áp dụng nguyên tắc "trọng tâm linh hoạt".

Trước đây, có thể dễ dàng nhận ra trọng tâm các đợt tập kích, nhưng hiện nay mục tiêu thay đổi liên tục: hôm nay là hạ tầng năng lượng, hôm sau là sân bay, rồi đến cơ sở hạ tầng hải quân, đường sắt và các đơn vị UAV.

Bài viết kết luận rằng Nga ngày càng tập trung đánh vào những khu vực có sự hiện diện của huấn luyện viên nước ngoài, chuyên gia liên lạc, kíp vận hành UAV và các nhóm tác chiến hải quân, tạo cảm giác như đang mở một "cuộc săn lùng" nhằm vào "hệ thần kinh" của mạng lưới hỗ trợ phương Tây dành cho Ukraine.