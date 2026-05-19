Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bước tiến mới tại quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo

Thỏa thuận này nhằm mục tiêu mở rộng mạnh mẽ hạ tầng trạm sạc và đổi pin xe điện tại các khu vực trọng điểm của Philippines, quốc gia được hình thành với hơn 7.600 hòn đảo lớn nhỏ, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong chiến lược toàn cầu hóa của hãng.

Mục tiêu dài hạn của V-GREEN thông qua các thỏa thuận này là mang lại trải nghiệm sở hữu xe điện tiện lợi tối đa cho người dùng ô tô và xe máy điện, từ đó đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện (EV) tại quốc gia vạn đảo.

Biến Bataan thành hình mẫu chuyển đổi xanh

Theo biên bản ghi nhớ, V-GREEN và Chính quyền tỉnh Bataan sẽ bắt tay chặt chẽ trong việc quy hoạch, phát triển và vận hành một mạng lưới trạm sạc xe điện rộng khắp. Dự án sẽ bao phủ một thành phố và 11 đô thị trực thuộc, hướng tới mục tiêu đưa Bataan trở thành một trong những địa phương đi đầu về thúc đẩy chuyển đổi xanh và phổ cập xe điện tại Philippines.

Cụ thể, V-GREEN đặt mục tiêu triển khai hệ thống quy mô lớn với 600 trạm sạc và 1.200 trạm đổi pin trên toàn bộ tỉnh Bataan. Trong khuôn khổ hợp tác, V-GREEN sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ từ khâu cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành cho đến bảo trì hệ thống. Về phía Chính quyền tỉnh Bataan, họ sẽ đóng vai trò hỗ trợ đắc lực trong việc giải quyết các thủ tục cấp phép, đề xuất các vị trí đặt trạm chiến lược và làm cầu nối điều phối với các chính quyền địa phương.

Ông Jose Enrique S. Garcia III, Thống đốc tỉnh Bataan, nhấn mạnh: “Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy giao thông bền vững tại địa phương. Thông qua hợp tác cùng V-GREEN, chúng tôi đang xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái xe điện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao trách nhiệm với môi trường, và ưu tiên phát triển dài hạn.”

Kết hợp với Clean Fuel: Trạm sạc tại cây xăng

Cùng lúc đó, V-GREEN cũng đã ký kết MOU với Clean Fuel để nghiên cứu phát triển các trạm sạc xe điện ngay tại những cây xăng có lưu lượng phương tiện cao ở thành phố Dasmariñas, tỉnh Cavite.

Clean Fuel là một trong những công ty nhiên liệu độc lập hàng đầu tại Philippines, sở hữu mạng lưới hơn 100 cơ sở trải rộng khắp khu vực đảo Luzon. Hai bên chia sẻ chung tầm nhìn về việc thúc đẩy giao thông xanh và không ngừng nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Trọng tâm của sự hợp tác này là việc lựa chọn các địa điểm tối ưu và xem xét khả năng tích hợp hạ tầng hỗ trợ xe điện vào mạng lưới bán lẻ sẵn có của Clean Fuel. Mô hình này hứa hẹn sẽ mang đến sự tiện lợi vượt trội, cho phép người dùng sạc xe ngay tại những địa điểm quen thuộc trên lộ trình di chuyển hàng ngày.

Tạo đà cho xe máy điện VinFast "đổ bộ"

Các thỏa thuận vừa được ký kết không chỉ mang ý nghĩa mở rộng hạ tầng đơn thuần mà còn tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch ra mắt xe máy điện VinFast tại Philippines trong thời gian tới. Việc đảm bảo sẵn sàng hệ thống trạm đổi pin ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Hơn thế nữa, mạng lưới sạc ngày càng mở rộng cũng nâng cao sự thuận tiện đáng kể cho người dùng ô tô điện VinFast hiện tại, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái di chuyển điện hóa của doanh nghiệp Việt tại thị trường Philippines.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh, Tổng Giám đốc toàn cầu của V-GREEN, chia sẻ về tầm nhìn của công ty: “Việc mở rộng hạ tầng xe điện cần được triển khai đồng thời trên cả quy mô và khả năng tiếp cận. Thông qua hợp tác với chính quyền địa phương và đối tác khu vực tư nhân, chúng tôi đang phát triển mạng lưới trạm sạc phục vụ nhu cầu thực tế của khách hàng, qua đó giúp việc sở hữu và sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn đối với người dùng Philippines.”

V-GREEN, công ty phát triển trạm sạc toàn cầu do nhà sáng lập VinFast - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - thành lập, mang sứ mệnh đầu tư và phát triển hạ tầng sạc, đóng vai trò bản lề hỗ trợ quá trình mở rộng toàn cầu của VinFast.

Philippines được V-GREEN xác định là một trong những thị trường trọng điểm. Thông qua chiến lược mở rộng hạ tầng ở cả quy mô quốc gia và địa phương, V-GREEN đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong nỗ lực đưa hoạt động sạc và đổi pin xe điện trở nên dễ tiếp cận, phổ biến và thiết thực hơn bao giờ hết đối với người tiêu dùng Philippines.