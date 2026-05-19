Mỹ một lần nữa gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Việc miễn trừ mới nhất đã hết hạn vào ngày 16/5, tiếp nối sự miễn trừ 30 ngày trước đó đã hết hạn vào ngày 11/4 và cho phép người mua thêm 30 ngày để hoàn tất việc vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga mà không vi phạm các hạn chế của Mỹ.

Động thái này được cho là diễn ra sau khi một số quốc gia yêu cầu thêm thời gian để nhận hàng.

Hôm 18/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trên X: “Giấy phép chung 30 ngày mới này nhằm cho phép các quốc gia dễ bị tổn thương nhất tạm thời tiếp cận dầu của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển.

Việc gia hạn sẽ mang lại "sự linh hoạt bổ sung", giúp "ổn định thị trường dầu thô vật chất" và hạn chế "khả năng tích trữ dầu thô giảm giá" của Trung Quốc”.

Sự miễn trừ có giới hạn của Mỹ chỉ áp dụng cho các lô hàng đã ở trên biển khi các hạn chế mới nhất có hiệu lực và không cho phép mua bán mới nằm ngoài khuôn khổ trừng phạt hiện hành.

Mỹ đã đưa ra quy định miễn trừ này vào đầu năm 2026 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung và hạn chế sự tăng vọt giá cả, do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra bởi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tuyến đường thủy quan trọng này xử lý khoảng 20% lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển toàn cầu. Sự gián đoạn của nó đã làm rung chuyển thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, theo Reuters, biện pháp này cho đến nay vẫn chưa giúp hạ nhiệt giá xăng tại Mỹ, vốn vẫn ở mức cao bất chấp những nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan khác nhằm ngăn chặn một cú sốc lớn hơn.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, nhằm siết chặt nguồn thu của Nga.

Nga đã phát tín hiệu họ sẵn sàng bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung dầu nào do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Một số quốc gia châu Á đã bắt đầu tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu thô của Nga kể từ khi Mỹ nới lỏng các hạn chế lần đầu tiên.

Các quan chức EU đã chỉ trích quyết định của Mỹ về việc miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói đây "không phải là thời điểm để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga".

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo thế giới đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất” do chiến tranh Iran gây ra và châu Âu có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất.