Ngoại trưởng Litva kêu gọi NATO tấn công Kaliningrad

Theo Hoàng Vân | 19-05-2026 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 18/5, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys đã lên tiếng kêu gọi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công vùng Kaliningrad.

Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys.

“NATO phải chứng minh cho Nga thấy liên minh có khả năng xâm nhập vào Kaliningrad - "pháo đài nhỏ" mà Nga đã dựng lên ở vùng lãnh thổ biệt lập này.

Liên minh có đầy đủ phương tiện cần thiết để phá hủy các căn cứ quân sự của Nga trong khu vực”, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys nói.

Ông Kestutis Budrys đưa ra lời kêu gọi này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zurcher Zeiton hôm 18/5.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Litva cũng thừa nhận bản thân nước này thiếu các hệ thống phòng không tầm xa để chống lại tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của bất kỳ nỗ lực nào nhằm phong tỏa khu vực Kaliningrad.

Bộ Ngoại giao Nga gọi những lời kêu gọi đó là "kế hoạch chiến thuật tự sát", khẳng định những người đề xuất ý tưởng đó không hiểu được những rủi ro về quân sự và chính trị.

Theo Avia-pro
Nga yêu cầu Euroclear bồi thường 250 tỷ USD

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia

