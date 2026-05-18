Nga yêu cầu Euroclear bồi thường 250 tỷ USD

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại Moscow (Ảnh: Moscow Times)

Tòa án Trọng tài Moscow hôm 15/5 đã ra phán quyết yêu cầu tập đoàn tài chính Euroclear của Bỉ bồi thường khoảng 250 tỷ USD cho Ngân hàng Trung ương Nga liên quan dến việc phong tỏa tài sản của Nga tại châu Âu.

Chưa rõ Nga dự định thu hồi số tiền này bằng cách nào và Euroclear cho biết họ không công nhận thẩm quyền của tòa án Nga.

"Tòa án Trọng tài Moscow đã chấp thuận yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Nga đối với Euroclear về việc thu hồi 18,2 nghìn tỷ Ruble (250 tỷ USD)" - Tòa án Trọng tài Moscow cho biết trong một tuyên bố.

Euroclear cho biết các yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Nga là không có cơ sở trong một bình luận. "Hoạt động và tình hình tài chính của Euroclear không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa án Nga" - người phát ngôn của tập đoàn Euroclear nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ kháng cáo.

Phiên điều trần sơ bộ tại Tòa án Trọng tài Moscow vào ngày 16/1/2026 trong vụ kiện chống lại Euroclear (Ảnh: AP/TASS)

Ngân hàng Trung ương Nga hoan nghênh, cho rằng phán quyết này đã công nhận hành động của Euroclear là "bất hợp pháp", mặc dù họ cảnh báo rằng đây không phải là quyết định cuối cùng. Theo các nhà phân tích pháp lý, tòa án Nga không có thẩm quyền ở nước ngoài, và Moscow không có con đường rõ ràng nào để đưa vụ kiện của mình ra xét xử tại tòa án châu Âu.

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối các biện pháp của Liên minh châu Âu đối với tài sản chủ quyền của Nga.

EU đã đóng băng hàng chục tỷ Euro dự trữ ngoại hối của Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine hơn 4 năm trước. Phần lớn số tiền này được lưu giữ tại Euroclear - trung tâm thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ, chuyên xử lý các giao dịch và tiền gửi tài chính.

Động thái này là một phần của các biện pháp trừng phạt sâu rộng của EU nhằm cản trở "cỗ máy chiến tranh" của Moscow.

Moscow mô tả việc đóng băng tài sản của Nga là "hành vi đánh cắp" và đã đệ đơn kiện tập đoàn này vào tháng 12/2025, sau khi Liên minh châu Âu đề xuất sử dụng số tiền làm tài sản thế chấp bảo lãnh cho khoản vay hỗ trợ Ukraine.







