4 tàu chở LNG của Nga báo tin vui cho cả thế giới

Động thái này cho thấy Moscow tiếp tục tìm cách mở rộng xuất khẩu và lách các rào cản của phương Tây trong lúc nhu cầu năng lượng tại châu Á tăng cao.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, đây là tín hiệu mới nhất cho thấy Nga đang gấp rút tăng cường đội tàu phục vụ các dự án LNG bị cấm vận ở vùng Bắc Cực.

Tâm điểm của đợt vận chuyển mới là tàu Kosmos. Dữ liệu hành trình cho thấy cuối tuần qua, con tàu này cập mạn kho nổi Saam gần Murmansk, phía tây nước Nga, rồi rời đi với mớn nước sâu hơn, dấu hiệu thường cho thấy tàu đã nhận hàng.

Ba tàu khác từng thuộc đội tàu Oman là Merkuriy, Orion và Luch cũng đã nhận LNG từ Saam hoặc đang tiến tới điểm bốc hàng. Saam hiện là kho nổi dùng để chứa LNG từ dự án Arctic LNG 2, một dự án bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.

Với Nga, nút thắt lớn nhất của Arctic LNG 2 không chỉ là thị trường đầu ra mà còn là vận chuyển. Dự án này phần lớn thời gian trong năm chỉ có thể tiếp cận bằng tàu có khả năng phá băng. Do đó, việc bổ sung thêm tàu chở LNG thông thường giúp Moscow có thêm công cụ để chuyển hàng từ kho nổi ra thị trường quốc tế.

Reuters trước đó cho biết Nga đã đưa thêm bốn tàu LNG vào đội tàu trong những tháng gần đây, gồm Orion, Luch, Merkuriy và Kosmos, tất cả đều đổi tên, đổi cờ và đổi chủ sở hữu trong năm nay.

Những tàu này mang khá nhiều đặc điểm của là “hạm đội bóng tối”. Chúng đều cũ hơn mặt bằng chung của tàu LNG còn hoạt động trên thị trường, phần lớn được đóng trong giai đoạn 2005-2006, rồi gần đây chuyển sang các công ty ít tên tuổi trong ngành.

Theo dữ liệu Equasis được, Kosmos đổi chủ sang Mighty Ocean Shipping có trụ sở tại Hong Kong từ tháng 2. Trong khi đó, Luch chuyển sang công ty Abakan ở Nga vào tháng 4, còn Orion và Merkuriy thuộc về Celtic Maritime & Trading từ tháng 2. Trước đó, cả 4 tàu đều do Oman Ship Management Co. sở hữu hoặc quản lý.

Diễn biến này đồng nghĩa Nga hiện có ít nhất 20 tàu tham gia vận chuyển LNG từ các dự án bị trừng phạt, theo phân tích dữ liệu theo dõi tàu. Một trong số đó từng bị tấn công trong tháng 3 và hiện không còn hoạt động.

Dù vậy, việc bổ sung thêm 4 tàu mới vẫn có thể giúp Moscow tăng đáng kể năng lực xuất hàng trong bối cảnh thị trường châu Á đang khát LNG hơn do căng thẳng ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Theo Reuters, Ấn Độ gần đây đã từ chối mua LNG từ Arctic LNG 2 vì rủi ro liên quan tới lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng Nga vẫn đang tìm đầu ra khác trong khu vực.

Đáng chú ý, thời điểm Nga tăng tốc vận chuyển LNG trùng với lúc eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá khí đốt và nhiên liệu tại châu Á tăng lên. Diễn biến đó tạo ra cơ hội thương mại cho Moscow, bất chấp các biện pháp siết chặt từ phương Tây.

Nói cách khác, khi một phần nguồn cung năng lượng toàn cầu bị nghẽn vì xung đột Trung Đông, Nga đang tranh thủ lấp vào khoảng trống bằng chính các lô hàng từ những dự án từng bị kỳ vọng sẽ bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt.

Theo Japan Times