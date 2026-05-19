Iran gửi đề xuất 14 điểm mới cho Mỹ

Hãng tin Tasnim hôm thứ Hai (18/5) dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Pakistan sẽ chuyển đề xuất mới của Iran cho Washington. Theo nguồn tin, nội dung tập trung vào các bước đàm phán và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ.

Nguồn tin cho biết trước đó Washington cũng đã gửi cho Tehran một văn bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất ban đầu của Iran. Sau khi chỉnh sửa, phía Iran tiếp tục gửi lại đề xuất mới thông qua Pakistan.

"Theo thông lệ trao đổi thông điệp gần đây, Iran cũng một lần nữa gửi văn bản gồm 14 điểm thông qua trung gian hòa giải Pakistan sau khi đã sửa đổi", nguồn tin cho biết.

Theo thông tin từ Tasnim , Mỹ được cho là đã đồng ý xem xét việc tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ trong thời gian diễn ra đàm phán. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được phía Mỹ hoặc Pakistan xác nhận chính thức.

Diễn biến trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với Iran trên mạng xã hội Truth Social.

"Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh, và họ tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại. Thời gian là vô cùng quan trọng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bế tắc quanh vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz

Tờ Washington Post trước đó đưa tin, 14 điểm đang được hai bên thảo luận nhằm mục đích đặt nền tảng cho một hiệp ước rộng hơn trong tương lai.

Phía Mỹ muốn Iran ngừng làm giàu uranium và mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Các cuộc đàm phán của Washington hiện do các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu.

Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần yêu cầu Tehran phải giao nộp kho uranium làm giàu ở mức 60%, mà ông gọi là "bụi hạt nhân". Theo giới chuyên gia, uranium làm giàu ở mức 60% chỉ còn cách ngưỡng 90% mức có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật tương đối ngắn.

Đặc phái viên Steve Witkoff từng tuyên bố lượng uranium làm giàu 60% mà Iran đang sở hữu có thể đủ để chế tạo 11 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục được làm giàu lên cấp độ vũ khí.

Tuy nhiên, Iran đến nay vẫn bác bỏ yêu cầu bàn giao kho uranium của mình. Nhiều nguồn tin cho rằng phần lớn số vật liệu này đang nằm sâu dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại nặng sau các cuộc không kích của Mỹ.

Theo Tổng thống Mỹ Trump, Washington hiện theo dõi sát các địa điểm này bằng vệ tinh và đã cân nhắc nhiều phương án quân sự, bao gồm khả năng triển khai lực lượng mặt đất để thu hồi uranium.

Ngày 10/4, Iran đã gửi phản hồi đối với văn bản đề xuất của phía Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng sau đó bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ, cho rằng văn bản này "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Tehran khẳng định ở giai đoạn hiện nay, các cuộc đàm phán chỉ nên tập trung vào việc chấm dứt chiến sự trong khu vực, còn các vấn đề khác như chương trình hạt nhân sẽ được thảo luận sau.

Một nguồn tin Pakistan nói với Reuters rằng Islamabad đã chuyển cho Mỹ phiên bản sửa đổi mới nhất từ Iran nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh báo Washington và Tehran "không còn nhiều thời gian" để thu hẹp bất đồng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nhận được "một loạt điểm cần điều chỉnh và xem xét" từ phía trung gian Pakistan.