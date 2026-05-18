Cụ bà 70 tuổi đạp nhầm chân ga, phóng ô tô lao xuyên cửa kính, rơi xuống hồ bơi nằm ở tầng hầm

Nguồn: The Straits Time

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại tỉnh Nam Gyeongsang, phía đông nam Hàn Quốc, hôm 16/5 khi một phụ nữ ngoài 70 tuổi điều khiển ô tô lao xuyên qua cửa kính tầng một của một trung tâm thể thao rồi rơi xuống hồ bơi ở tầng hầm.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe bị lật ngược sau khi rơi xuống nước. Những người đang bơi gần đó lập tức lao tới ứng cứu nữ tài xế.

“Một số người đàn ông đang bơi đã kéo nữ tài xế ra khỏi chiếc xe chìm dưới nước, sau đó huấn luyện viên tại hồ bơi tiến hành hồi sức tim phổi (CPR)”, một nhân chứng kể lại.

Hiện trường sự việc

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa nữ tài xế tới bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng bị đau ngực. Ngoài ra, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang bơi trong hồ cũng bị thương do mảnh kính vỡ cắt trúng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, hồ bơi có khoảng 8 người. May mắn, chiếc xe rơi xuống khu vực cách xa những người đang bơi nên không gây thương vong nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết qua trích xuất camera giám sát, họ xác định người phụ nữ vừa bơi xong và chuẩn bị lái xe về nhà thì bất ngờ đạp nhầm chân ga khi đang lùi xe. Chiếc ô tô sau đó va chạm với một phương tiện khác, lao xuyên qua cửa kính của tòa nhà rồi rơi xuống hồ bơi tầng hầm.

Theo lời khai ban đầu với cảnh sát, nữ tài xế nói bà “không nhớ bất cứ điều gì về vụ việc”.

