Cụ bà 70 tuổi đạp nhầm chân ga, phóng ô tô lao xuyên cửa kính, rơi xuống hồ bơi nằm ở tầng hầm

Theo Phạm Trang | 18-05-2026 - 22:16 PM | Tài chính quốc tế

Một nữ tài xế ngoài 70 tuổi đã lái ô tô lao xuyên qua cửa kính trung tâm thể thao rồi rơi thẳng xuống hồ bơi tầng hầm ở Hàn Quốc khiến nhiều người hoảng loạn.

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại tỉnh Nam Gyeongsang, phía đông nam Hàn Quốc, hôm 16/5 khi một phụ nữ ngoài 70 tuổi điều khiển ô tô lao xuyên qua cửa kính tầng một của một trung tâm thể thao rồi rơi xuống hồ bơi ở tầng hầm.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe bị lật ngược sau khi rơi xuống nước. Những người đang bơi gần đó lập tức lao tới ứng cứu nữ tài xế.

“Một số người đàn ông đang bơi đã kéo nữ tài xế ra khỏi chiếc xe chìm dưới nước, sau đó huấn luyện viên tại hồ bơi tiến hành hồi sức tim phổi (CPR)”, một nhân chứng kể lại.

Cụ bà 70 tuổi đạp nhầm chân ga, phóng ô tô lao xuyên cửa kính, rơi xuống hồ bơi nằm ở tầng hầm- Ảnh 1.

Hiện trường sự việc

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa nữ tài xế tới bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng bị đau ngực. Ngoài ra, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang bơi trong hồ cũng bị thương do mảnh kính vỡ cắt trúng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, hồ bơi có khoảng 8 người. May mắn, chiếc xe rơi xuống khu vực cách xa những người đang bơi nên không gây thương vong nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết qua trích xuất camera giám sát, họ xác định người phụ nữ vừa bơi xong và chuẩn bị lái xe về nhà thì bất ngờ đạp nhầm chân ga khi đang lùi xe. Chiếc ô tô sau đó va chạm với một phương tiện khác, lao xuyên qua cửa kính của tòa nhà rồi rơi xuống hồ bơi tầng hầm.

Theo lời khai ban đầu với cảnh sát, nữ tài xế nói bà “không nhớ bất cứ điều gì về vụ việc”.

Nguồn: The Straits Time

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia

Phát hiện nam thanh niên 19 tuổi bán cơm rang ở chợ mỗi tối, lãi gần 80 triệu đồng/tháng

Một chuỗi nhà thuốc lớn vừa xin phá sản 2 lần chỉ trong 7 tháng, 50% cửa hàng ‘bốc hơi’ vì quá khó khăn

Cú bắt tay Mỹ - Trung có ‘đổi vận’ kinh tế toàn cầu?

Nga yêu cầu Euroclear bồi thường 250 tỷ USD

Nga phá vỡ "vùng mù" trong hợp kim ngành hàng không, làm được điều khoa học bó tay bấy lâu

