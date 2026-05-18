Mỹ tạm đình chỉ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran

Theo Kông Anh/ VTC News | 18-05-2026 - 22:39 PM | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin: Mỹ đồng ý tạm đình chỉ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán với Tehran.

Ngày 18/5, hãng thông tấn Tasnim - cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran cho biết Mỹ đồng ý tạm đình chỉ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Tehran vẫn kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt, trong khi Washington chỉ sẵn sàng tạm hoãn lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Mỹ tạm đình chỉ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran- Ảnh 1.

Hoạt động trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Getty)

Cùng thời điểm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không có ý định nhượng bộ trước những yêu cầu mà nước này đưa ra với Washington nhằm giải quyết xung đột.

"Chúng tôi sẽ không khuất phục trước mọi thế lực và sẽ không hy sinh phẩm giá của đất nước mình vì lợi ích của bất kỳ ai. Chúng tôi đang tiến hành đàm phán một cách danh dự và không có ý định lùi bước", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Trước đó, Reuters đưa tin Pakistan trình lên Mỹ đề xuất sửa đổi của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Hãng thông tấn Tasnim cũng dẫn nguồn tin cho biết đề xuất mới của Tehran bao gồm 14 điểm, tập trung vào việc chấm dứt hành động thù địch và biện pháp xây dựng lòng tin.

Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra trong cuộc xung đột với Washington.

Ông Baghaei thông tin: "Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản. Lực lượng vũ trang Iran đã chứng minh trong suốt 40 ngày giao tranh - quãng thời gian trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực - rằng chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với mọi hành động liều lĩnh".

Ông Baghaei cho biết thêm Iran và Mỹ tiếp tục đối thoại với sự trung gian hòa giải của Pakistan. Ngoài ra, Iran đang thảo luận với Oman về vấn đề phát triển cơ chế điều hướng trong hoạt động trên eo biển Hormuz.

Trước đó, Lầu Năm Góc chuẩn bị danh sách mục tiêu tấn công ở Iran nhằm đề phòng trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh nối lại cuộc tấn công vào Tehran.

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ đất hiếm chưa từng thấy, có thể thay đổi toàn bộ đánh giá của giới chuyên gia

