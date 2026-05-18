Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran phải hành động nhanh chóng

Hôm Chủ nhật (17/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi thông điệp cứng rắn nhằm gây sức ép lên Iran giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình và hạt nhân giữa hai bên tiếp tục đình trệ.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cảnh báo: "Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh, và họ tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại. Thời gian là vô cùng quan trọng".

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi truyền thông Iran ngày 17/5 cho biết Washington không đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất đàm phán do Tehran đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn Fars , phía Mỹ đã đưa ra danh sách gồm 5 yêu cầu chính, trong đó có việc Iran chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao kho dự trữ uranium làm giàu cao cho Washington.

Fars cho biết Mỹ cũng từ chối giải phóng 25% tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, đồng thời không chấp nhận bồi thường những thiệt hại mà Tehran cho là phát sinh từ cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2.

Ngoài ra, Washington được cho là yêu cầu Iran phải bước vào đàm phán trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trên các mặt trận.

Trong khi đó, hãng tin Mehr nhận định lập trường của Mỹ đang khiến tiến trình thương lượng rơi vào bế tắc, khi Washington "không đưa ra nhượng bộ cụ thể nhưng lại muốn đạt được những điều họ không thể có được trong cuộc chiến".

Cũng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và thảo luận ngắn gọn về tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo hãng tin Mehr , ông Ghalibaf chỉ trích một số quốc gia trong khu vực tin rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ mang lại an ninh, nhưng thực tế gần đây cho thấy điều ngược lại.

Về phần mình, ông Mohsin Naqvi khẳng định quan hệ giữa Iran và Pakistan đang ngày càng khăng khít hơn, đồng thời bày tỏ hy vọng Islamabad có thể góp phần giúp "kết thúc các cuộc đàm phán" giữa Tehran và Washington.

"Iran và Pakistan trước đây đã thân thiết, nhưng hiện tại còn thân thiết hơn...Tôi hy vọng Pakistan có thể sớm kết thúc các cuộc đàm phán", ông nói.