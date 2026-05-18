Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran phải hành động nhanh chóng

Theo Quỳnh Như | 18-05-2026 - 09:25 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, nhấn mạnh thời gian là vô cùng quan trọng và Tehran cần hành động ngay nếu không muốn đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Hôm Chủ nhật (17/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi thông điệp cứng rắn nhằm gây sức ép lên Iran giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình và hạt nhân giữa hai bên tiếp tục đình trệ.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cảnh báo: "Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh, và họ tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại. Thời gian là vô cùng quan trọng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi truyền thông Iran ngày 17/5 cho biết Washington không đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất đàm phán do Tehran đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn Fars , phía Mỹ đã đưa ra danh sách gồm 5 yêu cầu chính, trong đó có việc Iran chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao kho dự trữ uranium làm giàu cao cho Washington.

Fars cho biết Mỹ cũng từ chối giải phóng 25% tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, đồng thời không chấp nhận bồi thường những thiệt hại mà Tehran cho là phát sinh từ cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2.

Ngoài ra, Washington được cho là yêu cầu Iran phải bước vào đàm phán trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trên các mặt trận.

Trong khi đó, hãng tin Mehr nhận định lập trường của Mỹ đang khiến tiến trình thương lượng rơi vào bế tắc, khi Washington "không đưa ra nhượng bộ cụ thể nhưng lại muốn đạt được những điều họ không thể có được trong cuộc chiến".

Cũng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và thảo luận ngắn gọn về tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo hãng tin Mehr , ông Ghalibaf chỉ trích một số quốc gia trong khu vực tin rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ mang lại an ninh, nhưng thực tế gần đây cho thấy điều ngược lại.

Về phần mình, ông Mohsin Naqvi khẳng định quan hệ giữa Iran và Pakistan đang ngày càng khăng khít hơn, đồng thời bày tỏ hy vọng Islamabad có thể góp phần giúp "kết thúc các cuộc đàm phán" giữa Tehran và Washington.

"Iran và Pakistan trước đây đã thân thiết, nhưng hiện tại còn thân thiết hơn...Tôi hy vọng Pakistan có thể sớm kết thúc các cuộc đàm phán", ông nói.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

Từ Khóa:
iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 65.000 người di cư trong 1 năm, lập kỷ lục 50 năm, hơn 60% chọn nước láng giềng, vì đâu nên nỗi?

Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 65.000 người di cư trong 1 năm, lập kỷ lục 50 năm, hơn 60% chọn nước láng giềng, vì đâu nên nỗi? Nổi bật

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước

Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước Nổi bật

Ông Putin bất ngờ nói chiến sự Ukraine “sắp kết thúc”: Dự đoán kịch bản nguy hiểm

Ông Putin bất ngờ nói chiến sự Ukraine “sắp kết thúc”: Dự đoán kịch bản nguy hiểm

09:02 , 18/05/2026
Người dân Trung Quốc đổ xô mua 202 tấn vàng chỉ trong 3 tháng, lượng doanh nghiệp buôn vàng tái chế ‘bắt trend’ tăng vọt 78%: Cơn sốt lại dâng?

Người dân Trung Quốc đổ xô mua 202 tấn vàng chỉ trong 3 tháng, lượng doanh nghiệp buôn vàng tái chế ‘bắt trend’ tăng vọt 78%: Cơn sốt lại dâng?

07:23 , 18/05/2026
Nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz

Nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz

06:12 , 18/05/2026
Mỹ nêu 5 điều kiện tiếp tục đàm phán với Iran

Mỹ nêu 5 điều kiện tiếp tục đàm phán với Iran

00:05 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên