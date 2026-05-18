Người dân Trung Quốc đổ xô mua 202 tấn vàng chỉ trong 3 tháng, lượng doanh nghiệp buôn vàng tái chế ‘bắt trend’ tăng vọt 78%: Cơn sốt lại dâng?

Anh Dũng | 18-05-2026 - 07:23 AM | Tài chính quốc tế

Ngành tái chế vàng của Trung Quốc đang mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ qua.

Cơn sốt vàng thỏi kéo dài cùng nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đã kích hoạt một làn sóng doanh nghiệp mới đổ xô gia nhập thị trường này.

Dữ liệu mới nhất cho thấy bức tranh tăng trưởng vô cùng sôi động của các công ty mua lại vàng miếng, trang sức rồi bán lại kiếm lời.

Báo cáo từ nền tảng theo dõi dữ liệu doanh nghiệp Qichacha cho biết số lượng đăng ký kinh doanh mới của ngành tái chế vàng trong năm 2025 đã tăng vọt 78,74% so với năm trước đó, đạt 740 doanh nghiệp.

Tác giả của báo cáo đã mô tả làn sóng tăng trưởng này bằng cụm từ "bùng nổ", vì đây là tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất trong vòng 10 năm qua.

Đà tăng mạnh mẽ này vẫn tiếp tục duy trì sang năm 2026. Trong chưa đầy 5 tháng đầu năm nay, thị trường đã ghi nhận thêm 488 doanh nghiệp liên quan đến tái chế vàng đăng ký mới. Con số này đã vượt qua một nửa tổng số lượng của cả năm ngoái.

Sự bùng nổ này bắt nguồn từ việc giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh kể từ năm ngoái do căng thẳng địa chính trị leo thang cùng xu hướng phi đô la hóa diện rộng.

Giá vàng giao ngay thậm chí đã chạm mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 sau đó hạ nhiệt do những biến động gần đây. Báo cáo công bố đầu tuần này chỉ ra rằng hơn một nửa số doanh nghiệp tái chế vàng hiện tại của Trung Quốc mới chỉ được thành lập trong vòng ba năm trở lại đây. Trong đó, các công ty có tuổi đời dưới một năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 30%.

Trong báo cáo quý mới nhất, Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết nhu cầu đầu tư vàng nội địa vẫn duy trì ở mức rất cao trong quý 1. Các sản phẩm vàng thỏi và tiền xu đặc biệt được người dân ưa chuộng khi lượng tiêu thụ tăng tới 46,4% và đạt hơn 202 tấn. Ngược lại, tiêu thụ vàng trang sức trong cùng kỳ vẫn chịu áp lực lớn khi lao dốc tới 37,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm xuống còn 84,62 tấn.

Hội đồng Vàng Thế giới nhận định trong báo cáo phân tích tháng 4 rằng các thị trường toàn cầu dường như đang coi cuộc khủng hoảng Trung Đông do xung đột Mỹ, Israel và Iran chỉ mang tính chất nhất thời.

Các chuyên gia phân tích cho rằng thị trường sẽ cần một chất xúc tác mới, có thể là yếu tố ngoại cảnh hoặc một mức giá thấp hơn, để thiết lập lại xu hướng tăng mang tính cấu trúc vững chắc như trước.

Theo Reuters

