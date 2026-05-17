Đến Trung Quốc cùng ông Trump, CEO Nvidia Jensen Huang không quên làm một điều y hệt hồi thăm Việt Nam

CEO Nvidia Jensen Huang vốn nổi tiếng với nhiều điều: chèo lái công ty giá trị nhất thế giới, chiếc áo khoác da thương hiệu và niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực đường phố.

Trong khi cả thế giới chăm chú theo dõi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, vị tỷ phú nổi tiếng thế giới vẫn không quên dành chút thời gian hiếm hoi của mình để đi thưởng thức các món ăn địa phương.

"Trong những năm qua, người ta thường xuyên bắt gặp ông Huang thưởng thức ẩm thực tại các khu chợ ở nhiều thành phố lớn, từ Đài Bắc cho đến Hà Nội, Việt Nam", tờ Business Insider nhận định.

Mới đây, vị tỷ phú này lại bị bắt gặp đang ăn mì trên một vỉa hè ở Bắc Kinh vào thứ Sáu, ngay sau khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

"Ngon tuyệt vời!", ông Huang vui vẻ chia sẻ với đám đông người hiếu kỳ xung quanh trong lúc đang thưởng thức món mì trộn tương đen Bắc Kinh.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc bình dị này được chia sẻ trên mạng xã hội X và đã nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem.

Những chuyến bay và những bữa ăn

Ông Huang là một thành viên trong phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu — bao gồm Elon Musk, Tim Cook và Larry Fink — những người tháp tùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuần này.

Ban đầu, CEO Nvidia không có tên trong danh sách phái đoàn, cho đến khi chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) có điểm dừng chân bất ngờ vào phút chót tại Alaska vào hôm thứ Tư để đón ông.

Đối với ông Huang, các chuyến thăm ngoại giao tới Trung Quốc không phải là điều quá xa lạ. Trong suốt gần 4 năm qua, Nvidia đã phải đối mặt với các lệnh hạn chế của Mỹ đối với việc bán chip AI tiên tiến cho quốc gia tỷ dân này.

Và việc tranh thủ nếm thử các món ăn chợ đêm hay ẩm thực đường phố trong các chuyến công tác cũng đã trở thành "thương hiệu" của vị tỷ phú.

Cùng với sự tăng trưởng thần tốc của vốn hóa thị trường Nvidia — hiện được định giá ở mức 5.700 tỷ USD — mức độ nổi tiếng của ông Huang cũng tăng lên chóng mặt.

Điều này khiến đám đông đổ xô đến ngày một đông hơn để tận mắt nhìn thấy vị CEO mỗi khi ông đi ăn ngoài. Điển hình như năm ngoái tại Hàn Quốc, bữa ăn gà rán của ông cùng những người đứng đầu Samsung và Hyundai đã bị các phóng viên ảnh vây kín và làm gián đoạn.

Tuy nhiên, ông Huang cũng thích kết hợp giữa công việc và ẩm thực ở những không gian kín đáo hơn. Mark Zuckerberg, CEO của Meta, từng chia sẻ vào năm 2024 rằng ông chủ Nvidia đã từng mời mình đến nhà riêng chỉ để cùng nấu món bánh mì kẹp bò phô mai.

Có lẽ không quá ngạc nhiên khi ông Huang là một tín đồ ẩm thực chính hiệu.

Ý tưởng thành lập Nvidia vốn nổi tiếng là ra đời khi ông Huang cùng các đồng sáng lập Chris Malachowsky và Curtis Priem thảo luận bên ly cà phê và bánh kếp tại một nhà hàng Denny’s ở San Jose, California — một cột mốc lịch sử mà công ty đã tri ân bằng cách dựng lại các gian hàng pop-up Denny’s tại hội nghị GTC vào năm ngoái.

Điều không có trong “thực đơn”

Dẫu vậy, có một thứ dường như không nằm trong "thực đơn" nghị sự trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của ông Trump: đó là các thông báo chính thức về AI hay chất bán dẫn.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã chấp thuận cho khoảng 10 công ty Trung Quốc mua chip H200 của Nvidia, nhưng nói thêm rằng chưa có giao dịch mua bán thực tế nào diễn ra.

Từ trước đến nay, ông Huang luôn bày tỏ mong muốn rõ ràng của mình đối với thị trường Trung Quốc, khi từng thẳng thắn gọi đây là một cơ hội trị giá 50 tỷ USD.

CEO Nvidia cũng vừa lên tiếng phản pháo mạnh mẽ trước những ý kiến chỉ trích cho rằng Mỹ nên cắt đứt hoàn toàn nguồn cung chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến sang Trung Quốc.

Vị tỷ phú công nghệ thẳng thừng bác bỏ quan điểm cho rằng các doanh nghiệp Mỹ nên đầu hàng và rút lui khỏi các thị trường nước ngoài chỉ vì lo sợ áp lực cạnh tranh, đồng thời gọi lối tư duy này là "hoàn toàn lố bịch".

"Quan điểm mà tôi cho là hoàn toàn lố bịch chính là: Tại sao các công ty Mỹ lại phải đến cạnh tranh ở các quốc gia khác nếu đằng nào bạn cũng sẽ thất bại?", ông Huang đặt câu hỏi.

Vị CEO lập luận rằng nếu áp dụng cùng một triết lý đó vào cuộc sống thực tế, thì tại sao chúng ta lại phải thức dậy mỗi ngày khi mà cuối cùng ai rồi cũng sẽ chết.

"Nếu tất cả các bạn đều áp dụng triết lý đó, thì thức dậy vào buổi sáng để làm gì? Nếu muốn tôi thất bại, các bạn sẽ phải tự tay đánh bại tôi."