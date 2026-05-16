Chính phủ một nước EU sụp đổ

Thủ tướng Latvia Evika Silina vừa chính thức tuyên bố từ chức, đẩy quốc gia Baltic này vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Quyết định bất ngờ này được đưa ra sau sự cố máy bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine tấn công một kho dầu gần biên giới Nga.

Bà Silina đã công bố quyết định từ chức tại một buổi họp báo hôm thứ Năm (14/5). Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Nội vụ Rihards Kozlovskis — một thành viên thuộc đảng Thống nhất (Unity) của bà Silina — khẳng định Thủ tướng không có ý định rời bỏ cương vị.

Trước đó, phe đối lập đã lên kế hoạch bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ. Thay vì tham gia phiên họp Quốc hội như dự kiến, Thủ tướng Silina đã triệu tập báo giới đến văn phòng của mình để tuyên bố từ chức, đồng thời cáo buộc "sự ghen tị chính trị và lợi ích đảng phái hẹp hòi" là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Baltic này bị châm ngòi bởi sự việc tuần trước, khi 2 UAV tự sát tầm xa của Ukraine đâm trúng một kho dầu bỏ trống gần thị trấn Rezekne (Latvia), cách biên giới Nga khoảng 40 km. Dù không có thương vong về người, vụ việc đã gây ra một làn sóng tác động tới chính trị nước này.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds, người thuộc đảng Cấp tiến (Progressives), đã từ chức vào cuối tuần qua. Dù ủng hộ các đòn tấn công của Ukraine chống lại Nga, ông Spruds gọi sự cố này là đáng tiếc nhưng "có thể hiểu được" và tuyên bố từ chức vì không muốn quân đội bị lôi vào các cuộc tranh cãi chính trị.

Ngoài ra, lãnh đạo phe cánh đảng Cấp tiến tại Quốc hội, ông Andris Suvajevs, thừa nhận liên minh cầm quyền chắc chắn sẽ tan rã nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra.

Moscow đã lên tiếng cáo buộc các nước NATO ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc không kích vào mục tiêu ở Tây Bắc nước Nga, đặc biệt là các cảng xuất khẩu dầu ở vùng Leningrad. Trước tình hình này, giới chức nhiều quốc gia láng giềng đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về kế hoạch quân sự của Kiev.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định đã trực tiếp cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Helsinki coi việc máy bay Ukraine xâm nhập không phận Phần Lan là "không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur yêu cầu phía Ukraine giữ máy bay không người lái tránh xa lãnh thổ nước này và kiểm soát tốt hơn các hoạt động của Kiev.

Theo Lemonde, RT﻿