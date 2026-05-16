Kính chắn gió buồng lái Boeing 737-700 của hãng hàng không nổi tiếng bất ngờ nứt vỡ khi đang bay ở độ cao 11.000m

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chuyến bay số hiệu 2665 cất cánh từ Albuquerque vào khoảng 14h ngày 11/5, chậm khoảng 20 phút so với lịch trình. Máy bay dự kiến hạ cánh xuống Baltimore sau khoảng 3 tiếng rưỡi bay.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tiếng sau khi cất cánh, chiếc Boeing 737-700 bất ngờ đổi hướng về phía nam và chuyển hướng hạ cánh xuống thành phố Tulsa, bang Oklahoma thay vì tiếp tục hành trình tới Baltimore.

Chiếc máy bay gặp sự cố mang số đăng ký N265WN, đã hoạt động hơn 19 năm.

Trong thông báo gửi truyền thông, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn sau khi phi hành đoàn báo cáo kính chắn gió bị nứt. Cơ quan này cũng xác nhận sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Phía Southwest Airlines cho biết chuyến bay đã “chuyển hướng an toàn tới Tulsa do kính chắn gió bị nứt”. Hãng nhấn mạnh quá trình hạ cánh diễn ra “không gặp sự cố”, đồng thời hành khách sau đó được bố trí sang một máy bay khác để tiếp tục tới Baltimore.

“Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của tổ bay”, hãng hàng không cho biết.

Theo dữ liệu chuyến bay, chiếc máy bay thay thế đã đưa hành khách tới Baltimore vào khoảng 23h30 cùng ngày, muộn hơn khoảng 4 tiếng so với thời gian dự kiến ban đầu.

Hiện nguyên nhân khiến kính chắn gió bị nứt vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết hành khách trên chuyến bay gần như không gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Kính chắn gió máy bay thương mại được thiết kế với nhiều lớp vật liệu khác nhau, bao gồm kính cường lực và các lớp bảo vệ đặc biệt, nhằm đảm bảo máy bay vẫn có thể vận hành an toàn ngay cả khi một lớp bị hư hại.

Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, một máy bay của United Airlines cũng từng bị nứt kính chắn gió sau khi va phải khí cầu thời tiết ở độ cao khoảng 10.973 mét.

Cũng trong tháng đó, một máy bay chính phủ chở Pete Hegseth đã phải quay đầu giữa Đại Tây Dương do kính chắn gió bị nứt.

Một trong những sự cố kính chắn gió nổi tiếng nhất lịch sử hàng không xảy ra vào năm 1990 trên chuyến bay của British Airways, khi cơ trưởng bị hút văng một phần ra ngoài buồng lái. Các thành viên phi hành đoàn đã giữ ông lại cho tới khi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Vị phi công sống sót nhưng bị bỏng lạnh và gãy xương. Nguyên nhân sự cố khi đó được xác định là do kính chắn gió được lắp bằng sai loại ốc vít.

Nguồn: Business Insider