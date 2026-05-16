1 robot bắt giữ 3 lính, phản ứng của lính Nga khiến chính công ty sở hữu robot ngạc nhiên

1 robot Ukraine bắt 3 lính Nga

Quân đội Ukraine đã chia sẻ nhiều video cho thấy binh lính Nga đầu hàng các phương tiện mặt đất không người lái (UGV), vốn ngày càng đảm nhận vai trò chiến đấu của con người và được sử dụng để giữ quân đội Ukraine ở xa chiến trường.

Oleg Fedoryshyn, giám đốc nghiên cứu và phát triển tại DevDroid, công ty sản xuất robot chiến đấu và hệ thống gắn vũ khí cho súng máy và súng phóng lựu, cho biết ông đã rất bất ngờ trước các báo cáo về việc binh lính Nga đầu hàng một trong những robot của công ty.

"Tất nhiên, tôi ngạc nhiên", ông nói.

Hồi đầu năm, DevDroid đã chia sẻ đoạn video về một trong những hệ thống TW-7.62 của họ bắt giữ 3 binh sĩ Nga. Trong video, ba người đàn ông đi bộ với hai tay giơ cao rồi nằm xuống. Công ty sau đó viết rằng chiến dịch này có nghĩa là "không có rủi ro nào cho các chiến binh của chúng ta" và rằng đây là "hình ảnh của chiến tranh hiện đại".

Fedoryshyn cho biết quân đội Nga cũng đã đầu hàng robot của DevDroid trong các trường hợp khác. "Đây không chỉ là một sự việc duy nhất", ông nói thêm.

Ông cho rằng việc sử dụng hệ thống robot để đầu hàng đã giúp giữ an toàn cho binh lính.

Fedoryshyn cho biết robot rất phù hợp với vai trò này vì chúng giảm thiểu nguy hiểm cho quân đội Ukraine. Một binh lính Nga đầu hàng có thể tấn công những binh lính đang tiến đến hoặc kích nổ lựu đạn, ông nói, điều mà Ukraine đã từng báo cáo trước đây. Nếu một robot tiếp cận và họ chọn hành động như vậy, thì trường hợp xấu nhất là chúng chỉ "phá hủy một số kim loại, và thế là hết".

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 50.000 robot trong năm nay

Robot ngày càng được sử dụng để bắt giữ binh sĩ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết vào tháng Tư rằng Ukraine, lần đầu tiên, đã buộc binh sĩ Nga đầu hàng và chiếm được vị trí của họ chỉ bằng máy bay không người lái và robot mặt đất, không cần sự tham gia của bộ binh.

Ông nói rằng việc này được thực hiện "mà không có thương vong nào về phía chúng ta".

Robot mặt đất tuy mới hơn máy bay không người lái trong chiến tranh, nhưng chúng đang nhanh chóng thay đổi cục diện cuộc chiến. Chúng được sử dụng để sơ tán binh lính bị thương, vận chuyển trang thiết bị và vũ khí, bắn hoặc phá hủy các vị trí của Nga, và để rải và gỡ mìn.

Khi Ukraine đặt cược lớn vào hệ thống robot, Tổng thống Zelenskyy tháng trước cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức sản xuất ít nhất 50.000 robot mặt đất trong năm nay. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết mục tiêu của đất nước là để 100% công tác hậu cần tiền tuyến được thực hiện bởi hệ thống robot, chứ không phải con người.

Binh lính Nga cũng đã được ghi nhận đầu hàng máy bay không người lái trong chiến tranh. Trong một số trường hợp, binh lính đã giơ cao các thông điệp viết tay có thể nhìn thấy trên camera của máy bay không người lái hoặc làm theo hướng dẫn đầu hàng được thả xuống hoặc phát sóng bởi máy bay không người lái của Ukraine.

Ukraine đã phát hành một video hướng dẫn vào năm 2022 với các hướng dẫn dành cho binh lính Nga về cách họ có thể đầu hàng máy bay không người lái của Ukraine.