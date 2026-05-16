Việt Nam đón tàu lớn nhất thế giới, xác lập kỷ lục trên hành trình 150 năm

Việt Nam xác lập kỷ lục mới

Trong hành trình nâng cấp hạ tầng logistics và khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một bước tiến mới đáng chú ý.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô cảng biển, năng lực tiếp nhận và khai thác các tàu container siêu lớn đang cho thấy sự chuyển mình rõ rệt của hệ thống cảng biển trong nước, đặc biệt tại khu vực phía Bắc.

Những kết quả này phản ánh nỗ lực đầu tư bài bản vào hạ tầng, công nghệ và vận hành, qua đó tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gần đây nhất, vào ngày 22/4/2026, tại khu bến Lạch Huyện, Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) đã chính thức tiếp nhận tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS cập cảng.

Đây không chỉ là một chuyến tàu thương mại thông thường, mà còn là sự kiện xác lập kỷ lục mới về quy mô tàu từng cập cảng biển Hải Phòng, mở ra một dấu mốc quan trọng đối với ngành hàng hải khu vực phía Bắc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đón siêu tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS cập Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) hôm 22/4. Ảnh: Báo chính phủ

COSCO SHIPPING AQUARIUS có chiều dài 400 mét, trọng tải 197.087 DWT, thuộc nhóm tàu container lớn nhất thế giới hiện nay. Với thông số này, con tàu cũng trở thành tàu có trọng tải lớn nhất từng cập cảng biển Hải Phòng.

Việc một tàu container siêu lớn có thể ra vào, làm hàng an toàn tại khu bến Lạch Huyện cho thấy năng lực tiếp nhận tàu của hệ thống cảng biển phía Bắc đã bước sang một cấp độ mới.

Tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS được thiết kế để khai thác trên các tuyến vận tải biển trục chính, đặc biệt là tuyến Á – Âu.

Đây là tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối các trung tâm logistics lớn như Thượng Hải, Ninh Ba, Singapore, Rotterdam và Hamburg.

Vì vậy, việc con tàu cập cảng Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, mà còn cho thấy cảng biển Việt Nam đang có thêm cơ hội kết nối trực tiếp với các mắt xích quan trọng của mạng lưới vận tải toàn cầu, đánh giá dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hơn 150 năm phát triển của cảng biển địa phương.

Từ một cảng địa phương có vai trò giao thương khu vực, Hải Phòng đang từng bước chuyển mình thành một trung tâm logistics hiện đại, có khả năng đón các thế hệ tàu lớn hơn, phục vụ các tuyến vận tải có yêu cầu ngày càng cao.

Toàn cảnh tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS dài 400m, tải trọng 197.087 DWT khi cập cảng HHIT, ghi dấu bước tiến mới trong khả năng tiếp nhận và khai thác tàu siêu lớn của Hải Phòng. Ảnh: Báo Chính phủ

"Cơ hội vàng" với Việt Nam

Việc đón thành công tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS không chỉ là một kỷ lục về kích thước tàu, mà còn mở ra "cơ hội vàng" để Việt Nam nâng cấp vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong thương mại quốc tế, năng lực cảng biển không đơn thuần được đo bằng số lượng cầu bến hay sản lượng hàng hóa, mà còn được đánh giá qua khả năng tiếp nhận các tuyến tàu lớn, kết nối trực tiếp với các trung tâm trung chuyển quốc tế và rút ngắn hành trình vận chuyển cho doanh nghiệp.

Trước đây, một phần hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc phải phụ thuộc vào các cảng trung chuyển nước ngoài trước khi đi tiếp đến châu Âu, châu Mỹ hoặc các thị trường lớn khác.

Điều này khiến thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí logistics tăng lên và doanh nghiệp Việt Nam chịu bất lợi nhất định trong cạnh tranh.

Khi các cảng trong nước có thể đón tàu container cỡ lớn, hàng hóa có thêm khả năng đi trực tiếp hoặc giảm bớt số khâu trung chuyển, từ đó tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi phí logistics vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn đối với nền kinh tế Việt Nam.

Với một quốc gia có độ mở thương mại cao, mỗi cải thiện trong năng lực cảng biển đều có thể tác động trực tiếp đến xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư.

Khi thời gian vận chuyển được rút ngắn, chi phí được tối ưu, hàng hóa Việt Nam sẽ có thêm lợi thế trong việc tiếp cận các thị trường lớn.

Cơ hội thứ hai nằm ở khả năng thu hút các tuyến dịch vụ quốc tế mới. Các hãng tàu lớn thường lựa chọn điểm đến dựa trên nhiều tiêu chí: độ sâu luồng, năng lực cầu bến, tốc độ làm hàng, chất lượng dịch vụ, sự ổn định của hạ tầng và tiềm năng thị trường.

Việc HHIT tiếp nhận thành công tàu thuộc nhóm lớn nhất thế giới là tín hiệu cho thấy cảng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực Lạch Huyện, đã đủ điều kiện để tham gia sâu hơn vào mạng lưới khai thác của các hãng tàu toàn cầu.

Trường hợp tương tự từng diễn ra tại cảng Dammam của Saudi Arabia, khi việc tiếp nhận và khai thác tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS cũng được xem là dấu mốc cho năng lực xử lý tàu siêu lớn, qua đó giúp cảng này nâng cao vị thế trong mạng lưới vận tải container quốc tế.

Khi nhiều hãng tàu lớn tăng tần suất cập cảng, Việt Nam sẽ không chỉ hưởng lợi từ hoạt động bốc xếp container, mà còn có thể phát triển cả hệ sinh thái logistics đi kèm.

Đó là kho bãi, vận tải nội địa, dịch vụ hải quan, bảo hiểm, tài chính thương mại, phân phối, đóng gói, trung tâm phân loại hàng hóa và các dịch vụ giá trị gia tăng. Nói cách khác, một cảng biển mạnh không chỉ tạo ra doanh thu tại cầu bến, mà còn kéo theo sự phát triển của cả một chuỗi ngành nghề xung quanh.

Việc đón thành công tàu COSCO SHIPPING AQUARIUS mở ra "cơ hội vàng" để Việt Nam nâng cấp vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Ảnh minh họa: AI)

Cơ hội thứ ba là tăng sức hấp dẫn đầu tư cho Hải Phòng và khu vực miền Bắc. Trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, cảng biển là một trong những yếu tố then chốt khi lựa chọn địa điểm đặt nhà máy.

Một khu công nghiệp có kết nối tốt với cảng nước sâu, có thể đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế nhanh hơn, thường sẽ có lợi thế lớn trong cạnh tranh thu hút vốn đầu tư.

Vì vậy, việc Hải Phòng đón được tàu siêu lớn không chỉ là tin vui của ngành hàng hải, mà còn là tín hiệu tích cực đối với chiến lược phát triển công nghiệp của cả vùng.

Ở góc độ dài hạn, sự kiện này còn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển.

Nhiều tập đoàn quốc tế đang tìm cách đa dạng hóa địa điểm sản xuất, giảm phụ thuộc vào một vài trung tâm truyền thống.

Để nắm bắt làn sóng này, Việt Nam không chỉ cần lợi thế về lao động, thị trường hay chính sách, mà còn cần hạ tầng logistics đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng hiện đại. Năng lực tiếp nhận tàu lớn chính là một phần trong nền tảng đó.

Ngoài ra, định hướng phát triển HHIT theo mô hình cảng xanh – cảng thông minh cũng có ý nghĩa quan trọng.

Các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải và quản trị bền vững ngày càng được các hãng tàu, nhà nhập khẩu và tập đoàn đa quốc gia coi trọng. Nếu cảng biển Việt Nam vừa đáp ứng được yêu cầu về quy mô, vừa cải thiện hiệu quả vận hành và giảm tác động môi trường, khả năng cạnh tranh sẽ được nâng lên rõ rệt.

Từ kỷ lục của COSCO SHIPPING AQUARIUS tại Lạch Huyện có thể nhìn thấy một thông điệp lớn hơn: Việt Nam đang từng bước vượt khỏi vai trò điểm đến sản xuất đơn thuần để tiến gần hơn tới vị trí trung tâm kết nối trong mạng lưới thương mại quốc tế.

Một con tàu siêu lớn cập cảng không chỉ mang theo container hàng hóa, mà còn mang theo cơ hội về hạ tầng, logistics, đầu tư và vị thế quốc gia.

Vì vậy, thành công của HHIT không nên được nhìn nhận như một sự kiện riêng lẻ. Đây là một lát cắt trong quá trình Việt Nam nâng cấp hệ thống cảng biển, hoàn thiện mạng lưới logistics và chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh mới.

Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam có thể không chỉ đón thêm nhiều tàu lớn hơn, mà còn tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.