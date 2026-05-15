Nga cùng lúc đón 2 tin vui chưa từng có

Theo dữ liệu của cơ quan thuế Nga, Bộ Tài chính nước này sẽ tính thuế dầu cho tháng 5 dựa trên mức giá trung bình của dầu Urals là 94,87 USD/thùng, cùng tỷ giá 76,938 rúp đổi một USD. Quy đổi ra nội tệ, mức giá tính thuế tương đương gần 7.300 rúp/thùng, tăng 18% so với tháng trước và cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức giá tính thuế cao nhất kể từ tháng 9/2014.

Đà tăng này chủ yếu đến từ việc nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt sau khi xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với dầu Nga tăng lên, qua đó hỗ trợ nguồn thu cho ngân sách Điện Kremlin, vốn phụ thuộc khoảng 20% vào dầu khí.

Lợi ích tài chính mà Nga thu được đã bắt đầu thể hiện rõ. Trước đó, trong tháng 4, các nhà sản xuất dầu Nga đã nộp khoảng 707,1 tỷ rúp tiền thuế dầu, mức cao nhất trong 6 tháng. Tổng thu từ dầu khí của Nga trong tháng này đạt gần 856 tỷ rúp. Đây là mức tăng đáng kể sau giai đoạn doanh thu năng lượng giảm mạnh hồi đầu năm.

Nguồn “petrodollar” tăng thêm đã cho phép chính phủ Nga quay lại bổ sung Quỹ Phúc lợi Quốc gia - quỹ dự trữ dùng cho những giai đoạn khó khăn, và trì hoãn việc cắt giảm một số khoản chi không cấp thiết. Sau khi phải rút mạnh quỹ này để bù đắp thâm hụt và hỗ trợ nền kinh tế thời chiến, việc có thêm dư địa tài chính rõ ràng là cú hích quan trọng đối với Moscow.

Tuy nhiên, lợi ích này không hoàn toàn trọn vẹn. Một trong những yếu tố làm giảm phần nào “món hời” của Nga là đồng rúp tăng giá. Khi đồng nội tệ mạnh lên, số thu thuế quy đổi từ dầu bán bằng USD sang rúp sẽ giảm bớt. Tháng này, đồng rúp đã lên mức mạnh nhất so với USD kể từ tháng 2/2023, nhờ lãi suất cao, nhập khẩu bị kiềm chế và nguồn ngoại tệ bán ra từ các nhà xuất khẩu tăng lên theo đà tăng giá hàng hóa toàn cầu.

Ngoài ra, nguồn thu ròng từ dầu khí trong tháng 5 còn phụ thuộc vào số tiền chính phủ Nga phải chi để trợ cấp cho ngành lọc dầu và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Chỉ riêng trong tháng 4, các khoản thanh toán hỗ trợ cho các công ty năng lượng Nga đã lên tới 359 tỷ rúp, tương đương khoảng 4,8 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 2 năm. Điều này cho thấy dù giá dầu tăng, Nga vẫn phải bỏ ra khoản tiền lớn để giữ ổn định thị trường nội địa.

Giới chức Nga vì thế vẫn tỏ ra thận trọng. Dù chiến sự ở Trung Đông đang mang lại lợi ích ngắn hạn, Moscow không tin giá dầu cao sẽ kéo dài.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov gần đây cảnh báo rằng thị trường hiện đang bị bóp nghẹt vì bất ổn ở Hormuz, nhưng câu hỏi là “ngày mai sẽ thế nào”. Nga hiện cũng đang cân nhắc hạ ngưỡng giá dầu dùng để bổ sung quỹ dự trữ từ năm sau nhằm bảo vệ ổn định tài chính lâu dài.

Theo Yahoo Finance﻿