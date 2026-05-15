Thông tin mới về du thuyền chở 1.700 người mắc kẹt vì nghi bùng phát dịch bệnh Norovirus

Tàu du lịch Ambition của Ambassador Cruise Line đã được cơ quan y tế Pháp cho phép tiếp tục hành trình sau khi xảy ra đợt bùng phát Norovirus khiến hàng chục hành khách mắc bệnh.

Ambassador Cruise Line thông báo trên Facebook ngày 13/5/2026 rằng tàu Ambition đã được các cơ quan y tế Pháp kiểm tra và cho phép tiếp tục hoạt động bình thường. Hành khách có thể rời tàu và các chuyến tham quan bờ biển sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Trước đó, khoảng 50 hành khách trong tổng số hơn 1.700 người trên tàu đã có triệu chứng bệnh do Norovirus, khiến tàu phải neo đậu tại cảng Bordeaux, Pháp để điều tra và xử lý dịch bệnh. Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện sau khi tàu đón khách tại Liverpool vào ngày 9/5/2026. Tàu xuất phát từ Shetland Islands, Scotland ngày 6/5 và đã dừng tại Brest, Pháp trước khi đến Bordeaux.

Để tạo điều kiện cho hành khách và thủy thủ đoàn hồi phục, đồng thời tránh thời tiết xấu trên đường đến El Ferrol, Tây Ban Nha, lịch trình của tàu đã được điều chỉnh. Tàu sẽ ở lại Bordeaux qua đêm và tiếp tục hành trình vào ngày 15/5/2026 với lịch trình điều chỉnh, dự kiến đến El Ferrol vào ngày 16/5/2026.

Trong chuyến đi, một hành khách người Anh 92 tuổi đã tử vong vào ngày 11/5/2026 do ngừng tim, không liên quan đến dịch Norovirus và không có triệu chứng bệnh tiêu chảy hay nôn mửa.

Ambassador Cruise Line cho biết nguyên nhân gây bệnh trên tàu là viêm dạ dày ruột do Norovirus, lây truyền qua tiếp xúc người với người hoặc môi trường. Hãng cũng nhấn mạnh sức khỏe, an toàn và sự an tâm của hành khách cùng thủy thủ đoàn luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt thời gian xảy ra dịch.

Theo Mayo Clinic, Norovirus là nguyên nhân phổ biến gây nôn mửa và tiêu chảy đột ngột, thường lây qua thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm, cũng như tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.