Thêm 1 du thuyền chở hơn 1.700 người đang bị mắc kẹt do bùng phát căn bệnh bí ẩn: Đã có 1 người tử vong và 49 người bị bệnh

Sự hỗn loạn đang bùng phát trên con tàu của hãng Ambassador Cruise Line, được biết đến với tên gọi Ambition, sau khi một hành khách 92 tuổi đã tử vong trên tàu vào ngày 10 tháng 5.

Một nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được công bố nhưng phía Ambassador Cruise Line cho biết người đàn ông này không biểu hiện bất kỳ triệu chứng virus nào.

Ngay sau khi ông qua đời, hàng chục hành khách khác bắt đầu đổ bệnh.

Các quan chức y tế hiện được báo cáo đang điều tra xem liệu có phải một loại vi khuẩn norovirus đã bùng phát trên tàu hay không. Dạng viêm dạ dày ruột này có thể gây nôn mửa, tiêu chảy và có thể lây lan nhanh chóng trong không gian kín.

Các quan chức đã xác nhận virus này hoàn toàn không liên quan đến đợt bùng phát virus Hanta đã giết chết nhiều hành khách trên một con tàu du lịch khác đang được chú ý gần đây.

Ít nhất 48 hành khách, được tin rằng chủ yếu là người Anh và người Ireland, cùng với một thành viên phi hành đoàn đã báo cáo các triệu chứng.

Ambassador Cruise Line chia sẻ với tờ The Sun rằng những người đang chịu đựng bệnh tình biểu hiện các triệu chứng phù hợp với bệnh tiêu hóa.

Con tàu đang đậu tại một cảng tại Pháp, không thể di chuyển khi các cuộc điều tra tiếp tục.

Trong đêm, một đội y tế từ Bệnh viện Đại học Bordeaux đã được trực thăng đưa lên tàu. Một đội thứ hai sau đó đã lên tàu vào sáng sớm hôm sau để thu thập các mẫu xét nghiệm hiện đã được gửi đi phân tích.

Chính quyền địa phương vùng Gironde nói rằng họ đã “kích hoạt quy trình quản lý y tế phù hợp cho loại sự kiện này”. Quy trình này bao gồm việc đặt toàn bộ 1.187 hành khách và 514 thành viên phi hành đoàn vào diện cách ly để họ có thể được xét nghiệm các dấu hiệu của norovirus.

Hiện chưa rõ họ có thể bị mắc kẹt tại Pháp trong bao lâu.

Các đội y tế đã xoay xở để lên được con tàu - nơi đang tổ chức trải nghiệm 14 đêm "Khám phá miền Tây nước Pháp & Tây Ban Nha" - để giúp đỡ những người đang bị bệnh.

Ambassador Cruise Line cho biết trong một tuyên bố: “Trong khi cuộc điều tra và xét nghiệm đang tiếp diễn, tất cả khách và phi hành đoàn đã được chỉ dẫn ở lại trên tàu dưới sự chỉ đạo của chính quyền bờ biển địa phương. Chúng tôi muốn trấn an khách hàng rằng chúng tôi thực hiện các biện pháp xử lý cực kỳ nghiêm túc đối với bất kỳ căn bệnh nào trên đội tàu của mình. Các quy trình vệ sinh và phòng ngừa tăng cường đã được thực hiện ngay lập tức trên khắp con tàu theo các quy trình y tế công cộng đã thiết lập sau những báo cáo ban đầu về bệnh tật. Một khi được cấp phép, khách hàng sẽ được phép rời tàu.”

Họ nói thêm: “Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của khách hàng và phi hành đoàn vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, và chúng tôi chân thành biết ơn sự kiên nhẫn, thấu hiểu và hợp tác đã được thể hiện trong khi các biện pháp phòng ngừa này vẫn duy trì.”

Con tàu khởi hành từ Belfast vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, và đến Liverpool một ngày sau đó.

Một phát ngôn viên của Ambassador Cruise Line cho biết các số liệu của họ cho thấy một sự gia tăng trong các báo cáo về triệu chứng sau khi đón khách tại Liverpool.

Sau đó, tàu đi qua Brest ở Pháp trước khi đến Bordeaux, nơi nó cuối cùng bị thả neo do lo ngại bùng phát dịch bệnh. Con tàu vốn được lên kế hoạch khởi hành đi Tây Ban Nha vào hôm nay.