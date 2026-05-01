WHO cảnh báo virus Hanta bùng phát trên du thuyền có tỷ lệ tử vong tới 50%, đang truy vết hành khách đi cùng chuyến bay bệnh nhân

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cố gắng truy tìm những người đã đi cùng chuyến bay với một phụ nữ sau đó tử vong vì virus Hanta và cảnh báo căn bệnh này có tỷ lệ tử vong lên tới 40%.

Ba hành khách đã thiệt mạng sau chuyến đi trên tàu du lịch MV Hondius của hãng Oceanwide Expeditions, vốn đang trên hành trình từ Argentina đến Cape Verde và chở theo gần 150 người.

Hai hành khách, một người Hà Lan và một người Đức, đã qua đời trong chuyến du ngoạn và vợ của hành khách người Hà Lan đã qua đời trên đường trở về khi đang hộ tống hài cốt của chồng mình.

Thi thể chồng bà đã được đưa xuống khỏi tàu du lịch tại đảo St Helena, và bà có “các triệu chứng về đường tiêu hóa” khi cùng đưa thi thể lên bờ vào ngày 24 tháng 4.

Trên chuyến bay đến Johannesburg, Nam Phi vào ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của bà xấu đi và bà qua đời vào ngày kế tiếp, sau khi được đưa đến phòng cấp cứu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau đó cho biết trường hợp của bà đã được "xác nhận bằng xét nghiệm PCR là nhiễm virus Hanta", và họ cho biết hiện đang truy vết những hành khách trên chuyến bay mà bà đã đi.

Hãng hàng không Airlink của Nam Phi cho biết với hãng tin AFP rằng trên máy bay có 82 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, bao gồm cả người phụ nữ đã thiệt mạng.

Tỷ lệ tử vong lên đến 50%

Virus Hanta thường lây truyền qua loài gặm nhấm, đặc biệt là phân và nước tiểu của chúng, nhưng lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra, vì vậy việc truy tìm những người này trong trường hợp họ cũng bị nhiễm bệnh sẽ giúp ngăn ngừa bùng phát dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các triệu chứng của virus thường bắt đầu xuất hiện từ 2 đến 4 tuần sau khi nhiễm bệnh, mặc dù chúng có thể xuất hiện sớm nhất là 1 tuần và muộn nhất là 8 tuần.

WHO cũng cho biết tỷ lệ tử vong trong các trường hợp này thường nằm trong khoảng từ 20 đến 40%, mặc dù có thể lên tới 50%.

Ở châu Âu và châu Á, nhiễm trùng này thường dẫn đến sốt xuất huyết kèm hội chứng thận (HFRS) ảnh hưởng đến thận và mạch máu. Theo WHO, tỷ lệ tử vong do bệnh này nằm trong khoảng từ 1 đến 15%.

Tình hình nhiễm bệnh trên tàu

Đã có những trường hợp nhiễm virus khác trên tàu MV Hondius, khi một hành khách người Anh được sơ tán y tế đến Nam Phi và được chẩn đoán mắc căn bệnh nguy hiểm này. Hiện người đó đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.

Hai thành viên phi hành đoàn sau đó đã mắc phải “các triệu chứng hô hấp cấp tính”.

Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NICD) của Nam Phi cho biết, trong trường hợp hành khách người Anh đang được chăm sóc đặc biệt và người phụ nữ Hà Lan tử vong sau chuyến bay, chủng virus Hanta Andes đã được xác định, chủng này có khả năng lây truyền từ người sang người mặc dù hiếm gặp.

Hai thành viên thủy thủ đoàn và một hành khách có liên quan đến công dân Đức đã thiệt mạng dự kiến sẽ được sơ tán y tế bằng đường hàng không đến Hà Lan, sau đó tàu du lịch dự kiến sẽ tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha).

Hôm nay (6 tháng 5), Oceanwide Expeditions cho biết cuộc sơ tán y tế này “dự kiến sẽ diễn ra sáng nay”, và WHO sau đó đã xác nhận rằng nó đã được hoàn thành thành công.

Công ty điều hành tàu du lịch cho biết: "Theo khuyến cáo của RIVM, hai bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm, hiện đang trên đường từ Hà Lan, sẽ lên tàu MV Hondius và ở lại với tàu sau khi dự kiến rời Cape Verde, với điều kiện ba người này được chuyển viện thành công. Một chuyên gia y tế nữa đã có mặt trên tàu MV Hondius. Ở giai đoạn này, điểm đến dự kiến của tàu MV Hondius sau khi hoàn tất thủ tục chuyển viện y tế thành công là quần đảo Canary."

Những chiếc thuyền bệnh viện chở người mặc đồ bảo hộ đã khởi hành đến tàu MV Hondius (Ảnh: AFP/Getty Images).

"Oceanwide Expeditions vẫn đang tiếp tục thảo luận chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan về điểm đến chính xác, quy trình cách ly và sàng lọc cho tất cả khách hàng, cũng như lịch trình cụ thể. Hiện tại chúng tôi chưa thể xác nhận chi tiết về việc di chuyển tiếp theo của khách. Điều này phụ thuộc vào lời khuyên y tế và kết quả của các thủ tục sàng lọc nghiêm ngặt", thông báo cho biết thêm.