Dịch bệnh lạ bùng lên trên du thuyền, 3 hành khách tử vong

Theo WHO, một cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng ít nhất 1 trong số các mẫu bệnh phẩm được xác định dương tính với Hantavirus. Một trong số những người bị ốm đang được chăm sóc tại một cơ sở ý tế ở Nam Phi. Hai hành khách có triệu chứng khác cũng đang được sơ tán khỏi du thuyền.

Hantavirus, vốn được phát hiện trên khắp thế giới, lây lan thông qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của các loài gặm nhấm nhiễm bệnh như chuột. Virus này thu hút sự chú ý sau khi vợ của cố diễn viên Gene Hackman, bà Betsy Arakawa, qua đời ở New Mexico, Mỹ hồi năm ngoái.

Theo WHO, hantavirus có thể dẫn đến bệnh hô hấp nghiêm trọng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết virus này gây ra bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong. Giới y khoa gọi đây là hội chứng phổi do hantavirus virus.

Mặc dù hiếm gặp nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hantavirus có thể lây giữa người với người.

“WHO đã được thông báo và đang tiến hành hỗ trợ một sự kiện y tế cộng đồng liên quan đến một tàu du lịch đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Các cuộc điều tra đang được tiến hành, bao gồm cả xét nghiệm và điều tra dịch tễ học. Hiện tại, tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đều đang được chăm sóc y tế. Việc giải trình tự gen của virus cũng đang được tiến hành”, WHO cho biết.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nam Phi cho biết dịch bệnh bùng phát trên du thuyền MV Hondius, rời cảng của Argentina khoảng 3 tuần trước cho chuyến du ngoạn đến nhiều điểm, bao gồm Nam Cực, quần đảo Falkland và các điểm dừng khác trên đường đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở phía bên kia Đại Tây Dương.

Trang theo dõi hải trình toàn cầu MarineTraffic xác định đây là cobn tàu mang cơ Hà Lan. Tính tới tối 3/5, con tàu này dang neo đậu tại Praia, thủ đô Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

Nạn nhân tử vong đầu tiên được xác định là một người đàn ông 70 tuổi, người đã không qua khỏi ngay trên du thuyền. Thi thể ông được đưa về vùng lãnh thổ Saint Helena thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương. Vợ ông thì gặp vấn đề về y tế tại một sân bay ở Nam Phi khi cố gắng lên máy bay về Hà Lan. Bà qua đời tại một bệnh viện gần đó.

Có khoảng 150 du khách đang trên du thuyền vào thời điểm dịch bệnh bùng phát. Hondius là tàu chuyên dụng khám phá vùng cực, thường có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn.

Hiện tại, giới chức y tế Nam Phi đang tiến hành các biện pháp truy vết đang được tiến hành để xác định xem có trường hợp nào tiếp xúc với những hành khách nhiễm bệnh hay không.

Hiện chưa có phác đồ điều trị hoặc chữa khỏi cho các bệnh nhân nhiễm hantavirus. Tuy nhiên, việc được chăm sóc y tế kịp thời có thể làm tăng cơ hội sống sót.

Tham khảo: Reuters﻿