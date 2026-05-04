Bầy sói sống giữa vùng đất chết Chernobyl đang tiến hóa kỳ lạ, các nhà khoa học phát hiện điều đáng kinh ngạc

Sự vắng bóng của nền văn minh nhân loại đã vô tình tạo ra một phép màu sinh thái tại một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh. Trước ngày 26 tháng 4 năm 1986, thị trấn Prypiat mang đậm dấu ấn phát triển của Liên Xô với những trang trại, hệ thống đường sá, lâm nghiệp và nền công nghiệp chăn nuôi sầm uất.

Vào thời kỳ đó, động vật hoang dã phải chịu áp lực sinh tồn khổng lồ, riêng loài sói xám thường xuyên bị con người tiêu diệt ngay khi xuất hiện. Thế nhưng, khi vụ nổ tại lò phản ứng số 4 xảy ra, phát tán bụi phóng xạ dày đặc khắp thị trấn và lan rộng ra toàn bộ Châu Âu, mọi thứ đã thay đổi vĩnh viễn.

Thảm họa đã biến những cánh rừng thông xanh tốt trở thành một khu rừng đỏ chết chóc mang màu gỉ sét. Làn sóng sơ tán khổng lồ đã đưa hơn 300.000 người rời khỏi khu vực, bỏ lại phía sau một khoảng trống hoang tàn vô tận.

Tuy nhiên, chính sự hoang tàn ấy lại mở ra một cơ hội sống mới cho tự nhiên. Khi tiếng ồn của máy móc và hoạt động canh tác chìm vào im lặng, những bầy sói bắt đầu quay trở lại.

Quần thể sói xám tại khu vực cách ly Chernobyl đang phát triển mạnh mẽ và có số lượng cao gấp bảy lần so với thời điểm trước thảm họa nhờ sự vắng bóng của con người.

Theo những ghi nhận thực tế, khu vực loại trừ Chernobyl hiện nay chứa đựng sự sống của vô số loài động vật, từ những sinh vật nhỏ như giun, ếch cho đến các loài thú lớn như nai sừng tấm, lợn rừng, linh miêu, ngựa và gấu. Mặc dù khu vực này vẫn chìm trong nồng độ bức xạ cao, quần thể sói xám hiện nay đã đạt mức cao gấp bảy lần so với thời điểm trước khi xảy ra sự cố.

Nhà khoa học môi trường Jim Smith thuộc đại học Portsmouth, người đã cống hiến hơn 30 năm để nghiên cứu khu vực này, khẳng định trên tờ The Guardian rằng hệ sinh thái tại đây đang phát triển rực rỡ hơn hẳn quá khứ. Ông nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên thậm chí còn khốc liệt hơn cả sự cố hạt nhân. Bầy sói vẫn sinh sôi mạnh mẽ ngay cả khi có một cuộc xung đột quân sự đang diễn ra xung quanh khu vực.

Bí ẩn đằng sau sức sống mãnh liệt của bầy sói không chỉ dừng lại ở sự vắng mặt của con người. Dưới sự dẫn dắt của các nhà sinh học tiến hóa Cara Love và Shane Campbell-Staton, một nghiên cứu đột phá đã được thực hiện thông qua việc đeo vòng cổ GPS tích hợp cảm biến đo bức xạ cho loài sói.

Dữ liệu thu về cho thấy những sinh vật này đã hấp thụ lượng bức xạ cao gấp sáu lần ngưỡng an toàn cho phép đối với người lao động. Dù vậy, quần thể của chúng hoàn toàn không có dấu hiệu suy tàn.

Quá trình chọn lọc tự nhiên dưới áp lực bức xạ đã kích hoạt những biến đổi ở 3.180 gen, trong đó có 23 gen liên quan đến ung thư (tiêu biểu là gen PTPN6), giúp loài sói tăng cường hệ miễn dịch và khả năng phục hồi trước khối u.

Kết quả phân tích máu và hệ gen đã tiết lộ một cơ chế thích nghi đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra 3.180 gen hoạt động theo những cách thức hoàn toàn khác biệt ở sói Chernobyl khi được so sánh với những bầy sói tại Yellowstone hay các vùng ít ô nhiễm lân cận.

Phần lớn các biến đổi này tập trung vào việc củng cố chức năng miễn dịch và kiểm soát các con đường phát triển của bệnh ung thư. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã xác định được 23 gen liên quan đến ung thư có sự biến đổi rõ rệt, trong đó nổi bật nhất là gen PTPN6 - một dấu ấn sinh học quan trọng liên quan đến khả năng phục hồi ung thư.

Sự chọn lọc tự nhiên đang diễn ra khốc liệt dưới áp lực bức xạ: những cá thể sở hữu khả năng sửa chữa tổn thương DNA và ngăn chặn sớm sự hình thành khối u sẽ có cơ hội sống sót và duy trì nòi giống cao hơn.

Tuy nhiên, bức tranh sinh thái tại Chernobyl không hoàn toàn trải đầy hoa hồng đối với mọi sinh vật. Trong khi các loài thú lớn hái quả ngọt từ sự hoang vắng, những loài sinh vật nhỏ bé lại phải gánh chịu những tổn thương nặng nề.

Nghiên cứu thực tế chỉ ra rằng các loài chim như nhạn bụng trắng hay bạc má lớn đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh sản và căng thẳng sinh học nghiêm trọng. Chúng phải đối mặt với vô số bất thường về tinh trùng, sự sụt giảm mức độ chống oxy hóa và căng thẳng oxy hóa tế bào. Sự suy giảm số lượng cũng được ghi nhận rõ rệt ở quần thể côn trùng và động vật không xương sống trong đất tại những khu vực bị phơi nhiễm nặng.

Sau gần bốn thập kỷ, Chernobyl vẫn là một bài toán hóc búa với nhiều lớp lang phức tạp. Vùng đất này tiếp tục bị ám ảnh bởi đồng vị phóng xạ cesium-137, trong khi lò phản ứng bị hư hại vẫn chôn vùi khối lượng lớn vật chất nguy hiểm. Gần đây, vào tháng 2 năm 2025, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã xuyên thủng cấu trúc che chắn an toàn mới, đòi hỏi khoản ngân sách sửa chữa khẩn cấp lên đến 500 triệu euro. Nguy cơ từ chiến tranh lại một lần nữa đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của vùng đất này.

Khu vực Chernobyl hiện nay vẫn chìm trong ô nhiễm và đối mặt với rủi ro lớn từ các cuộc xung đột quân sự gần đây, nhưng nó đã trở thành một bài học sinh thái quý giá về sức sống bền bỉ của tự nhiên trước thảm họa môi trường.

Mặc dù vậy, sự trỗi dậy của tự nhiên tại khu vực cấm vẫn là một hiện tượng kỳ vĩ. Nơi đây đã trở thành một phòng thí nghiệm sinh thái khổng lồ, mang đến những bài học vô giá về bảo tồn động vật hoang dã và quá trình tái hoang dã. Hành trình sinh tồn đầy chông gai của bầy sói Chernobyl chính là bằng chứng đanh thép cho sức mạnh kiên cường của thiên nhiên, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về những di chứng khó lường của tình trạng ô nhiễm môi trường do con người gây ra.