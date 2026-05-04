Nghẹt thở: Máy bay Boeing 767 va xe đầu kéo ở vận tốc 257km/h, hất đổ cột đèn, cảnh sát lập tức vào cuộc

Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại sân bay quốc tế Newark Liberty của Mỹ vào ngày 3/5. Một chiếc máy bay đang hạ cánh đã va chạm với cột đèn đường và một xe đầu kéo trên đường cao tốc gần đó. Theo Cảnh sát Tiểu bang New Jersey, vụ việc đã khiến tài xế xe tải bị thương.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc Boeing 767 của hãng hàng không United Airlines di chuyển với vận tốc hơn 257 km/h khi băng qua đường cao tốc New Jersey Turnpike ngay bên ngoài sân bay.

Kết quả điều tra sơ bộ xác định một lốp thuộc bộ phận hạ cánh và phần bụng máy bay đã va chạm với một cây cột đèn cùng chiếc xe đầu kéo. Cây cột bị đổ va trúng một chiếc xe Jeep.

Người phát ngôn của Cảnh sát Tiểu bang New Jersey cho biết tài xế xe đầu kéo đã được đưa đến bệnh viện và chỉ bị thương nhẹ. Đoạn video từ camera hành trình của xe tải ghi lại cảnh tiếng động cơ máy bay lớn dần, sau đó lốp xe của càng hạ cánh đâm sầm vào chiếc xe. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải rung lắc dữ dội và các mảnh kính vỡ tung.

Nạn nhân là ông Warren Boardley đến từ Baltimore, đang trên đường vận chuyển bánh mì đến kho hàng tại sân bay Newark thì gặp nạn. Đại diện công ty vận tải cho biết ông Boardley bị các vết cắt ở tay do kính vỡ nhưng không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Một nhân chứng đi cùng chiều trên đường cao tốc kể lại rằng anh đã thấy chiếc máy bay bay cực thấp và cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi qua. Anh nhìn thấy khói cùng các mảnh vụn và cho rằng chiếc xe tải đã cố gắng đánh lái để tránh nhưng không kịp.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có hơn 200 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn. Phía United Airlines xác nhận máy bay đã hạ cánh an toàn và di chuyển vào cổng bình thường mà không có hành khách hay nhân viên nào bị thương.

Đội ngũ kỹ thuật của hãng đang tiến hành đánh giá thiệt hại. United Airlines tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc điều tra nghiêm ngặt về an toàn bay, đồng thời đình chỉ công tác toàn bộ phi hành đoàn theo quy trình.

Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) cũng thông báo cử điều tra viên đến Newark để phân tích máy ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay.

Đường băng số 29 nơi chiếc máy bay hạ cánh chỉ cách mép đường cao tốc New Jersey Turnpike chưa đầy 122 mét. Đường băng này không thường xuyên được sử dụng, nhưng khi điều kiện gió phù hợp, khu vực này sẽ tiếp nhận nhiều chuyến bay hạ cánh ở độ cao rất thấp ngay trên đầu các phương tiện giao thông.

Các bản ghi âm từ LiveATC.net cho thấy phi công và kiểm soát viên không lưu dường như không hề hay biết việc máy bay đã va phải cột đèn khi hạ cánh. Chiếc Boeing 767 vẫn được hướng dẫn lăn bánh vào cổng trong khi các máy bay khác tiếp tục hạ cánh xuống cùng đường băng đó.

Theo CNN