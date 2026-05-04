Động thái lạ giữa lúc ngừng bắn: Máy bay quân sự Mỹ ồ ạt di chuyển đến Trung Đông

Ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 đã phát hiện sự gia tăng bất thường về số lượng máy bay quân sự Mỹ di chuyển từ châu Âu đến các nước Trung Đông hôm 2/5.

Cụ thể, ít nhất 12 máy bay vận tải được cho là đang trên đường đến Trung Đông, một số khởi hành từ Đức.

Hầu hết các máy bay được điều đến khu vực này là máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III, mỗi chiếc có khả năng chở khoảng 77 tấn thiết bị và khoảng 100 người.

Ngoài ra, còn có máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker, với ít nhất 4 máy bay tiếp nhiên liệu được quan sát thấy hoạt động xung quanh Israel và các khu vực lân cận.

Một số máy bay vận tải khởi hành từ Mỹ cũng được quan sát thấy, nhưng chưa xác định được điểm đến vào thời điểm này.

Máy bay Lockheed C-5M Super Galaxy - vận tải cơ lớn nhất trong Không quân Mỹ, với khả năng chuyên chở khoảng 127 tấn, và Boeing KC-46 Pegasus - một máy bay tiếp nhiên liệu do Boeing chế tạo được sử dụng để tiếp nhiên liệu trên không và vận tải chiến lược - cũng được phát hiện hoạt động trong không phận châu Âu và Trung Đông.

Một máy bay trinh sát tín hiệu (SIGINT) của Mỹ - chiếc Boeing RC-135W Rivet Joint - đã được phát hiện hoạt động trên bầu trời gần Bahrain.

Những diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kích hoạt đòn trả đũa từ Tehran đối với Israel, cũng như các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đã được công bố vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, tiếp theo là các cuộc đàm phán trực tiếp tại Islamabad vào ngày 11/4, nhưng không đạt được thỏa thuận nào về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn mà không đặt ra hạn chót mới, theo yêu cầu từ Pakistan.