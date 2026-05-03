Quan chức quyền lực của Nga cảnh báo Moscow đang đối mặt tình trạng 'chưa từng có trong lịch sử hiện đại'

Y Vân | 03-05-2026 - 18:34 PM | Tài chính quốc tế

Thống độc Ngân hàng Trung ương Nga nhận định điều này đang tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

Thị trường lao động Nga không chỉ đang thắt chặt mà đã rơi vào tình trạng "thiếu hụt cơ cấu chưa từng có". Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, đây là hệ quả trực tiếp từ nền kinh tế thời chiến và đang trở thành rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu hồi tháng 4, bà Nabiullina cảnh báo rằng Nga đang đối mặt với một tình trạng "chưa từng có trong lịch sử hiện đại", đồng thời nhấn mạnh sự khan hiếm nhân lực đang tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

Mức độ biến dạng của thị trường lao động hiện rất đáng báo động. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống chỉ còn khoảng 2% – 2,5%, đồng nghĩa với việc nguồn cung lao động đã bị vắt kiệt.

Lực lượng lao động dự trữ giảm khoảng 2,5 triệu kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022.

Thống đốc Nabiullina khẳng định đây là một sự đứt gãy về mặt cơ cấu chứ không phải là biến động theo chu kỳ thông thường. Bà cảnh báo đây là một thực tế mới đối với cả chính phủ và doanh nghiệp. Sự thiếu hụt này không còn mang tính tạm thời mà sẽ kéo dài dai dẳng.

Tình trạng này đang trực tiếp tác động dênd các chính sách kinh tế vĩ mô. Khan hiếm nhân lực buộc các doanh nghiệp phải tăng lương, từ đó thúc đẩy lạm phát.

Ngân hàng Trung ương Nga xác định thiếu hụt lao động, chứ không phải khả năng tiếp cận vốn, mới là rào cản chính đối với tăng trưởng và đầu tư. Điều này khiến ngân hàng khó có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Cuộc xung độg đã tạo ra một sự hạn chế về cung ứng mang tính ràng buộc. Trong khi việc huy động quân, làn sóng di cư và tình trạng suy giảm nhân khẩu học đã loại hàng triệu người khỏi lực lượng lao động, thì các lĩnh vực sản xuất quốc phòng lại không ngừng tăng nhu cầu tuyển dụng.

Kết quả là nền kinh tế Nga đang vận hành trong trạng thái "toàn dụng lao động" nhưng lại dưới mức tiềm năng. Đây là một sự kết hợp hiếm thấy, nơi lao động, thay vì vốn, trở thành "nút thắt cổ chai" kìm hãm mọi nỗ lực phát triển.

Theo Bne Intellinews﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

