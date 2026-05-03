Hàng chục tàu chiến Iran dàn trận tại eo biển Hormuz

Theo Hoàng Vân | 03-05-2026 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong những giờ gần đây, hình ảnh vệ tinh đã ghi lại hoạt động hải quân bất thường của Iran tại eo biển Hormuz có vị trí chiến lược quan trọng.

Hơn 40 tàu tấn công tốc độ cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã được phát hiện đang dàn trận gần đảo Qeshm. Chúng đang di chuyển theo đội hình có tổ chức.

Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran. Để đáp trả, Iran đang tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược này, nơi vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Dữ liệu tình báo vệ tinh bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, hải quân Iran đã bị "phá hủy hoàn toàn" trong cuộc xung đột quân sự gần đây.

Ngược lại, hạm đội cơ động gồm các tàu nhỏ - được gọi là "hạm đội muỗi" - vẫn là một yếu tố then chốt trong chiến lược bất đối xứng của IRGC, cho phép Iran đe dọa hoạt động vận chuyển và tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng mà không cần sử dụng các tàu chiến lớn.

Trước đó, ngày 30/4, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị thiết lập "các quy tắc quản trị mới" ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

IRGC chính thức tuyên bố kiểm soát 2.000km bờ biển phía Nam nước này, cam kết biến vùng biển này thành "nguồn an ninh và thịnh vượng" cho khu vực.

Các quan chức quân sự cấp cao Iran cũng cảnh báo, các tàu chiến Mỹ trong khu vực sẽ "chịu chung số phận với các căn cứ Mỹ", mà Iran tuyên bố đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công gần đây của họ.

Căng thẳng vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn chính thức.

Kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào ngày 13/4, lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển đã giảm từ khoảng 3.000 tàu mỗi tháng xuống chỉ còn vài tàu mỗi ngày.

Ngược lại, Iran thu phí "hộ tống an toàn" đối với các tàu đi qua eo biển, khiến Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về biện pháp trừng phạt bất kỳ công ty vận tải biển nào thực hiện các khoản thanh toán như vậy, kể cả bằng tiền điện tử.

Iran được cho là kiếm được tới 20 triệu USD mỗi ngày từ hoạt động này.

Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

Phát minh của Nga đạt đột phá làm rung chuyển ngành năng lượng: Đốt cháy chất độc tồn tại nghìn năm

Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự báo, lạm phát tăng mạnh

