Trò chơi vương quyền AI: Người phụ nữ 4 con trở thành ‘nhân tình nội gián’ cho Elon Musk, đồng thời giúp đỡ đối thủ Sam Altman của OpenAI

Trong những ngày đầu của OpenAI, khi các bộ óc thiên tài như Elon Musk, Sam Altman và Ilya Sutskever đang bận rộn định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo, có một bóng hồng quyền lực đứng sau điều phối mọi luồng thông tin và cả những "cái tôi" đầy biến động. Đó là Shivon Zilis.

Qua các bằng chứng vừa được công bố tại phiên tòa tranh chấp giữa Elon Musk và Sam Altman, Zilis hiện lên không chỉ là một cố vấn, mà còn là một "trung gian liên lạc" chiến lược, giúp Musk duy trì tầm ảnh hưởng tại OpenAI ngay cả khi ông đã rời khỏi hội đồng quản trị.

Người phụ nữ đứng sau những đế chế của Musk

Bà Shivon Zilis, 40 tuổi, không phải là một cái tên xa lạ trong giới công nghệ nhưng lại khá kín tiếng với công chúng. Trước khi trở thành nhân vật then chốt trong vụ kiện này, cô từng làm việc tại IBM và là thành viên sáng lập Bloomberg Beta. Với tư cách là một cựu cầu thủ khúc côn cầu tại Yale và từng lọt danh sách Forbes 30 Under 30, Zilis sở hữu sự nhạy bén đủ để khiến cả Musk và Altman tin tưởng.

Mối quan hệ giữa Musk và Zilis không chỉ dừng lại ở công việc. Tại tòa, Musk đã gọi cô bằng nhiều danh xưng: từ "Chánh văn phòng", "Cố vấn thân cận" cho đến việc thừa nhận họ đang sống cùng nhau và có chung bốn người con.

“Cố vấn thân cận” Zilis bắt đầu giữ vai trò cố vấn không chính thức tại OpenAI từ năm 2016, sau đó gia nhập hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận này từ năm 2020 đến 2023, đồng thời nắm giữ các vị trí điều hành tại Neuralink và Tesla.

Các luật sư của OpenAI đã đưa ra những bằng chứng cho thấy Zilis đóng vai trò như một cầu nối bí mật cho Musk. Một tin nhắn gây chú ý vào tháng 2/2018, ngay trước khi Musk rời hội đồng quản trị OpenAI, đã hé lộ bản chất của mối quan hệ này. Zilis hỏi Musk: "Anh muốn tôi tiếp tục giữ quan hệ gần gũi và thân thiện với OpenAI để duy trì luồng thông tin hay bắt đầu tách rời? Trò chơi niềm tin sắp trở nên phức tạp rồi."

Câu trả lời của Musk rất rõ ràng: "Gần gũi và thân thiện." Musk thừa nhận tại tòa rằng ông "muốn biết điều gì đang diễn ra" bên trong OpenAI.

Không chỉ dừng lại ở việc báo cáo, Zilis còn đồng tình với quan điểm của Musk về việc cần phải kìm hãm sự phát triển của Google DeepMind để tránh kịch bản AI siêu thông minh vượt tầm kiểm soát.

Thậm chí, vào tháng 4/2018, khi đã chuyển phần lớn thời gian sang làm việc tại Neuralink và Tesla, Zilis vẫn đề nghị Musk rằng nếu ông cần cô dành thêm thời gian để "giám sát" OpenAI, cô sẵn sàng thực hiện. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Zilis trong việc giúp tỷ phú gốc Nam Phi kiểm soát tình hình tại tổ chức mà ông từng đổ vào 38 triệu USD.

Điều thú vị là Zilis không chỉ phục vụ lợi ích của Musk mà còn là người đưa ra lời khuyên cho Sam Altman để đối phó với chính... Musk. Khi Altman nhận được những tin nhắn giận dữ từ Musk liên quan đến việc OpenAI gọi vốn từ Microsoft với định giá 20 tỷ USD vào cuối năm 2022, Zilis đã khuyên Altman: "Đừng nhắn lại ngay lập tức."

Cô cũng là người "duyệt" những thông điệp hòa giải trên mạng xã hội. Tháng 2/2023, chính Zilis đã tư vấn cho Altman về việc đăng một dòng tweet ca ngợi Musk trên X (Twitter), nhằm xoa dịu căng thẳng khi tham vọng của cả hai bên bắt đầu va chạm trực diện.

Mặc dù vai trò của Zilis giúp Musk nắm bắt nội bộ OpenAI, nhưng diễn biến tại tòa lại đang gây bất lợi cho vị tỷ phú này. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers tỏ ra hoài nghi về tính thời điểm của vụ kiện. Musk cáo buộc OpenAI "đánh cắp một tổ chức từ thiện" để biến nó thành cỗ máy kiếm tiền, nhưng ông lại chờ đợi nhiều năm mới khởi kiện, ngay đúng thời điểm ông ra mắt xAI, một đối thủ trực tiếp của OpenAI.

Hơn nữa, các bằng chứng cho thấy khi quyên góp hàng chục triệu USD, Musk đã không đưa ra bất kỳ điều khoản ràng buộc pháp lý nào ngăn cản OpenAI tái cấu trúc. Thẩm phán Rogers nhận định đầy mỉa mai rằng thật "trớ trêu" khi Musk lo ngại rủi ro từ OpenAI nhưng bản thân ông lại đang xây dựng một công ty trong chính lĩnh vực đó.

Kết thúc tuần đầu tiên của phiên tòa, hình ảnh về Shivon Zilis không còn là một nhân sự mờ nhạt. Cô chính là minh chứng cho thấy trong cuộc đua quyền lực tại Silicon Valley, thông tin và các mối quan hệ cá nhân đôi khi còn quan trọng hơn cả những dòng code khô khan.

Cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn khi Chủ tịch OpenAI Greg Brockman dự kiến sẽ ra tòa vào đầu tuần tới, hứa hẹn thêm nhiều tình tiết chấn động về hậu trường của "kỳ lân" AI lớn nhất thế giới hiện nay.

*Nguồn: The Verge, Wired