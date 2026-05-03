Lãi ròng 150 tỷ USD từ Apple, Warren Buffett bất ngờ tri ân CEO Tim Cook: Anh ấy kiếm kiếm tiền giỏi hơn cả tôi!

Tờ Business Insider (BI) cho hay đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm nay không chỉ là một buổi họp báo cáo tài chính khô khan, mà đã biến thành một sân khấu vinh danh thực thụ.

Trong một khoảnh khắc đầy bất ngờ, "Huyền thoại xứ Omaha" Warren Buffett đã yêu cầu Tim Cook đứng dậy để nhận những tràng pháo tay tri ân từ hàng ngàn cổ đông, đánh dấu một lời khẳng định đanh thép về sự thành công của một trong những thương vụ đầu tư vĩ đại nhất lịch sử tài chính hiện đại.

"Phép màu" 185 tỷ USD và sự khiêm nhường của một huyền thoại

Ngồi ở hàng ghế đầu trong bộ áo len giản dị, trút bỏ vẻ trang trọng thường thấy của những bộ vest lịch thiệp, Warren Buffett xuất hiện với tâm thế của một người vừa chuyển giao quyền lực thành công. Sau khi dành lời khen ngợi cho người kế nhiệm Greg Abel, ông nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Tim Cook, vị CEO vừa tuyên bố sẽ rời ghế nóng tại Apple vào đầu tháng 4 này.

Nhìn lại giai đoạn 2016 - 2018, khi Berkshire quyết định rót khoảng 35 tỷ USD vào gã khổng lồ công nghệ Cupertino, không ít người đã nghi ngờ. Khi đó, Apple vừa bước qua thời kỳ đỉnh cao của Steve Jobs và Tim Cook vẫn còn bị coi là "người thừa kế" chưa chứng minh được hoàn toàn bản lĩnh. Thế nhưng, con số không biết nói dối.

Tỷ ohus Warren Buffett nhấn mạnh rằng khoản đầu tư 35 tỷ USD ban đầu đó hiện đã biến thành 185 tỷ USD trước thuế, bao gồm cả cổ tức và giá trị cổ phiếu tăng thêm.

"Và tôi chẳng phải làm cái quái gì cả," Buffett hài hước chia sẻ trước đám đông cổ đông đang cười ồ lên thích thú.

Câu nói tưởng chừng như đùa vui này thực tế lại là lời khen ngợi cao nhất mà Buffett có thể dành cho một nhà lãnh đạo: Tìm đúng người, đặt niềm tin đúng chỗ và để họ tự do tạo ra giá trị.

Khi Tim Cook tiếp quản Apple vào cuối năm 2011, ông phải đối mặt với một áp lực khổng lồ: Làm thế nào để duy trì sự sáng tạo của một công ty đã gắn liền với linh hồn của Steve Jobs? Buffett hồi tưởng lại rằng lúc đó, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các nhà đầu tư Mỹ thực sự biết Tim Cook là ai.

Tuy nhiên, trong gần 15 năm cầm quyền, Cook đã chứng minh rằng ông không cần phải là một "phù thủy sáng tạo" để đưa Apple lên đỉnh vinh quang. Thay vào đó, ông là một kiến trúc sư bậc thầy về vận hành, chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.

Dưới sự dẫn dắt của ông, vốn hóa thị trường của Apple đã nhảy vọt từ khoảng 350 tỷ USD lên con số không tưởng 4,1 nghìn tỷ USD tính đến phiên đóng cửa thứ Sáu vừa qua.

Chính khả năng tối ưu hóa sản xuất, đưa iPhone trở thành một "cỗ máy in tiền" toàn cầu và khai thác hiệu quả tầng lớp trung lưu đang bùng nổ tại Trung Quốc đã biến Apple thành khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Berkshire. Dù Berkshire đã bán bớt một phần lớn cổ phiếu Apple trong vài năm qua, "Táo khuyết" vẫn giữ vị trí thống trị không thể lay chuyển trong túi tiền của Buffett.

"Tôi nghĩ sẽ thật thích hợp nếu Tim cúi chào và các cổ đông của chúng ta nói lời cảm ơn tới anh ấy," Buffett dõng dạc tuyên bố.

Đáp lại lời kêu gọi, Tim Cook ngồi cách Buffett vài hàng ghế đã đứng dậy trong tiếng reo hò vang dội, chắp tay cảm ơn đám đông với vẻ xúc động rõ rệt.

Đây không phải lần đầu Buffett ca ngợi Cook. Tại đại hội năm ngoái, ông từng thẳng thắn thừa nhận: "Tim Cook đã giúp Berkshire kiếm được nhiều tiền hơn cả những gì tôi đã làm cho Berkshire." Đó là một sự thừa nhận hiếm hoi từ một người vốn cực kỳ khắt khe trong việc đánh giá các nhà quản lý.

Sự kiện này không chỉ là lời chia tay đẹp đẽ dành cho Tim Cook trước khi ông rời ghế CEO, mà còn là bài học kinh điển về đầu tư giá trị. Warren Buffett đã chứng minh rằng, tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp đôi khi không nằm ở bảng cân đối kế toán, mà nằm ở năng lực của người thuyền trưởng. Và với trường hợp của Apple, Tim Cook chính là "mỏ vàng" mà Buffett đã may mắn và tinh tường khai thác được.

*Nguồn: BI