‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư

Anh Dũng | 03-05-2026 - 07:42 AM | Tài chính quốc tế

Trong quý 1/2026, Berkshire Hathaway ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, tập đoàn cũng tích lũy lượng tiền mặt kỷ lục cho tân CEO Greg Abel.

Theo báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi ông Abel kế nhiệm ông Warren Buffett vào đầu năm 2026, lợi nhuận hoạt động từ các đơn vị sở hữu hoàn toàn đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị này bao gồm mảng bảo hiểm và đường sắt. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm dẫn đầu đà tăng trưởng với mức tăng 28,5% và đạt khoảng 1,7 tỷ USD.

Kho tiền mặt của Berkshire đã tăng vọt lên mức kỷ lục 397,4 tỷ USD. Con số này vượt qua mức đỉnh cũ là 381,6 tỷ USD được thiết lập vào quý 3 năm ngoái. Lượng tiền mặt khổng lồ được tích luỹ sau khi tập đoàn này liên tục bán ra cổ phiếu. Cụ thể, Berkshire đã bán khoảng 24,1 tỷ USD cổ phiếu trong quý vừa qua và chỉ mua vào khoảng 16 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Berkshire đã giảm khoảng 6% kể từ đầu năm đến nay, sthấp hơn mức tăng 5,6% của chỉ số S&P 500. Kể từ khi Warren Buffett thông báo kế hoạch từ chức vào tháng 5 năm ngoái, giá cổ phiếu Berkshire đã tụt lại so với chỉ số chung hơn 30 điểm phần trăm.

Tình trạng này vẫn tiếp diễn ngay cả khi tập đoàn đã nối lại hoạt động mua lại cổ phiếu vào tháng 3. Báo cáo cho biết Berkshire đã mua lại 235 triệu USD cổ phiếu trong quý 1. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch này đã diễn ra từ đầu tháng 3 nên khối lượng mua thêm vào cuối quý là không đáng kể.

Một số hoạt động bán cổ phiếu có thể phản ánh việc tái cơ cấu danh mục đầu tư sau khi nhà quản lý đầu tư kỳ cựu Todd Combs rời Berkshire để sang JPMorgan Chase vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa tiết lộ chính xác danh mục nào bị ảnh hưởng.

Tính đến cuối tháng 3, năm khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire vẫn là American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola và Chevron.

Tân CEO Greg Abel tiết lộ ông đã dùng toàn bộ lương sau thuế trị giá 15 triệu USD để mua cổ phiếu Berkshire. Ông dự định sẽ tiếp tục làm điều này hàng năm trong suốt thời gian giữ chức CEO.

Bên lề sự kiện, Warren Buffett đã có những nhận định về khối tiền mặt kỷ lục của tập đoàn. Ông thừa nhận không hài lòng với bối cảnh đầu tư hiện tại.

Ông chia sẻ với CNBC: “Đây không phải là môi trường hay nói đúng hơn là bối cảnh lý tưởng để giải ngân vốn cho Berkshire”.

Warren Buffett khẳng định tập đoàn đang có đội ngũ quản lý phù hợp và có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Dù đôi khi Berkshire có vẻ như đang "không làm gì", nhưng thực tế tập đoàn sẽ hành động rất quyết liệt vào những thời điểm thích hợp.

Ông lý giải sự ngần ngại trong việc đầu tư vốn một phần là do mức giá trên thị trường đang quá cao.

Khi được hỏi khi nào là thời điểm tốt để đầu tư, Buffett ẩn ý rằng đó là lúc thị trường sụt giảm mạnh khiến "không ai thèm nhấc máy trả lời điện thoại".

Warren Buffett chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả trong suốt buổi họp chính thức.

Theo CNBC

