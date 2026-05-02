Bỏ bằng lái xe nhận ngay 772 triệu đồng: Quốc gia ‘đất chật người đông’ gây sốc để giải cứu vấn nạn tắc đường

Malta đã chính thức triển khai chương trình ưu đãi tài chính đặc biệt dành cho người dân. Theo đó, quốc gia này sẽ chi trả tới 25.000 euro (tương đương khoảng 772 triệu VNĐ) cho những cá nhân tình nguyện từ bỏ giấy phép lái xe trong vòng 5 năm.

Sáng kiến này nhắm vào đối tượng tài xế trẻ tuổi với mục tiêu giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông. Đồng thời, chính phủ cũng khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng và các hình thức di chuyển thay thế khác.

Chương trình này có tên chính thức là Chương trình Từ bỏ Giấy phép Lái xe. Malta đưa ra chính sách này trong bối cảnh quốc gia đang đối mặt với mật độ phương tiện thuộc hàng cao nhất châu Âu. Malta cũng là quốc gia có mật độ dân số cao hàng đầu thế giới.

Cơ quan Giao thông Malta cho biết họ đang thử nghiệm liệu các ưu đãi tài chính có thể thay đổi hành vi dài hạn của người dân hay không. Điều này rất cần thiết khi không gian sống bị hạn chế và áp lực giao thông ngày càng gia tăng.

Theo nội dung chương trình, những người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được 5.000 euro mỗi năm (khoảng 154 triệu VNĐ) trong vòng 5 năm. Tổng số tiền nhận được sẽ là 25.000 euro. Tuy nhiên, việc thanh toán đi kèm với các điều kiện ràng buộc chặt chẽ.

Nếu người tham gia quyết định lái xe trở lại trước khi thời hạn 5 năm kết thúc, họ phải hoàn trả một số tiền tương ứng với thời gian còn lại. Sau khi bằng lái bị từ bỏ, chúng sẽ được xem như bị đình chỉ. Nếu muốn lấy lại bằng lái sau này, tài xế phải hoàn thành thêm các khóa học bổ sung.

Đối tượng tham gia được giới hạn là cư dân từ 30 tuổi trở xuống. Họ phải sinh sống tại Malta ít nhất 7 năm và đã sở hữu bằng lái xe hợp lệ tối thiểu 12 tháng. Người đăng ký cũng phải chưa từng bị đình chỉ hay thu hồi bằng lái.

Chính phủ Malta đã phân bổ ngân sách hàng năm là 5 triệu euro cho kế hoạch này. Số lượng người tham gia được giới hạn ở mức khoảng 1.000 cá nhân mỗi năm. Những phản hồi ban đầu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng. Đối với một số người, khoản bồi thường tài chính này có giá trị lớn hơn sự tiện lợi của việc tự lái xe.

Các quan chức mô tả sáng kiến này là một nỗ lực tạo ra "cú sốc di chuyển", đặc biệt là trong giới trẻ. Họ muốn can thiệp trước khi việc sở hữu xe hơi trở thành thói quen ăn sâu. Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân ngay từ sớm, các nhà hoạch định chính sách hy vọng sẽ giảm bớt áp lực lâu dài lên hạ tầng đường bộ và cắt giảm lượng khí thải.

Nếu thành công, chương trình này có thể trở thành hình mẫu cho các khu vực đông dân cư khác đang gặp vấn đề tương tự về ùn tắc. Chương trình cũng đánh dấu một sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong chính sách đô thị. Các chính phủ hiện đang thử nghiệm các biện pháp khuyến khích thay đổi hành vi thay vì chỉ dựa vào việc mở rộng hạ tầng hoặc đưa ra các lệnh cấm.

Tác động dài hạn của chính sách sẽ phụ thuộc vào việc liệu người dân có duy trì thói quen sử dụng phương tiện thay thế sau khi thời hạn 5 năm kết thúc hay không.

Theo Wonderful Engineering