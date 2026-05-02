Tướng Iran tuyên bố nóng, Mỹ ra thông báo căng thẳng về Hormuz

Theo Anh Thư | 02-05-2026 - 21:37 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố có "bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết tuân thủ bất kỳ thỏa thuận hay hiệp ước nào".

“Một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ rất có thể sẽ xảy ra, các bằng chứng cũng cho thấy Mỹ không tuân thủ bất kỳ cam kết hay thỏa thuận nào” - hãng tin Fars dẫn lời Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya Mohammad Jafar Asadi trong một bản tin ngày 2-5.

Ông Asadi cáo buộc: "Các hành động và tuyên bố của các quan chức Mỹ phần lớn đều nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông, trước hết là để ngăn chặn giá dầu giảm và thứ hai là để thoát khỏi tình thế khó xử mà họ tự tạo ra."

Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya Mohammad Jafar Asadi - Ảnh: MEMRI TV

Quan chức này cũng tuyên bố lực lượng vũ trang Iran “đang trong tình trạng sẵn sàng tối đa cho bất kỳ hành động phiêu lưu và tính toán sai lầm nào mới từ phía Mỹ”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang rơi vào thế bế tắc.

Hôm 1-5, Mỹ đã cảnh báo các công ty vận tải biển có thể phải đối mặt các lệnh trừng phạt nếu trả tiền cho Iran để đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Thông báo được Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC) đưa ra, làm gia tăng thêm áp lực trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

OFAC cho biết các khoản thanh toán bị cấm không chỉ bao gồm chuyển khoản hay tiền mặt, mà còn cả “tài sản kỹ thuật số, bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán bằng hiện vật khác”, trong đó có cả quyên góp từ thiện và thanh toán tại các đại sứ quán Iran.

“OFAC đưa ra cảnh báo này để nhắc nhở cá nhân và tổ chức công dân Mỹ và nước ngoài về nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt khi đáp ứng các yêu cầu khoản thanh toán hoặc bảo lãnh từ chính quyền Iran để được đi lại an toàn. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán nào” - thông báo cho biết.

Tàu nghi của Nga bất ngờ bị vây bắt giữa biển, có thể đang chở một loại hàng hoá của Ukraine

Mỹ nhận tin buồn từ Iran: Mắc kẹt trong 'cơn' dư thừa, phải trả tiền để người khác mang khí đốt đi

Từ Ukraine đến Iran - hai cuộc xung đột, một vấn đề của Mỹ: Trung Quốc nắm giữ 'bảng tuần hoàn'

20:43 , 02/05/2026
Tổng thống Mỹ sắp nhận chuyên cơ Không lực Một mới từ Qatar

20:01 , 02/05/2026
Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu

19:03 , 02/05/2026
Gói thù lao của tỷ phú Elon Musk tại Tesla năm 2025 đạt mức kỷ lục

18:15 , 02/05/2026

