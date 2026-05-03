Phát hiện tàu chở hơn 43.000 tấn nhiên liệu di chuyển thành công qua 'chảo lửa' Hormuz, hướng thẳng đến châu Á

Theo hãng tin ANI , tàu chở khí LPG MT Sarv Shakti mang cờ Quần đảo Marshall, chở hàng của Ấn Độ, đã an toàn vượt qua eo biển Hormuz. Tàu dự kiến sẽ cập cảng Ấn Độ vào giữa tháng 5 .

Theo nguồn tin, tàu MT Sarv Shakti, chở 46.313 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng, với 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 18 người Ấn Độ. Tàu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 2/5 và dự kiến sẽ đến cảng Visakhapatnam vào ngày 13/5.

Theo TASS﻿