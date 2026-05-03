Đề xuất của Iran có gì mà Tổng thống Mỹ không đồng ý?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đã 4 tuần kể từ khi Mỹ và Israel tạm dừng chiến dịch ném bom nhằm vào Iran, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thỏa thuận nào đạt được để chấm dứt cuộc chiến.

Với việc cả hai bên đều tự tin rằng mình đang nắm giữ ưu thế và lập trường vẫn cách xa nhau, thì không có lối thoát rõ ràng nào trong tương lai gần. Ngay cả khi Iran đã đệ trình một đề xuất mới để nối lại đàm phán, ông Trump cũng đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này hôm 1/5.

Trả lời báo giới ngày 2/5, một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết, nước này tin rằng đề xuất mới nhất của họ là một sự thay đổi đáng kể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận.

Theo đề xuất này, giao tranh sẽ kết thúc với sự đảm bảo rằng Mỹ và Israel sẽ không nối lại các cuộc tấn công. Iran sẽ mở lại eo biển, và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Các cuộc đàm phán sau đó sẽ tập trung vào việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Trong đó Iran yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu uranium của nước này vì mục đích hòa bình.

Ông Trump cho biết vào ngày 1/5 rằng ông “không hài lòng” với đề xuất mới nhất của Iran, mà không nêu rõ rằng ông phản đối chi tiết nào. “Họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý”, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Washington đã nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự nếu không có thỏa thuận ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mục tiêu chính mà ông Trump đã nêu ra khi phát động các cuộc tấn công vào Iran.

Nhà Trắng đã từ chối cung cấp chi tiết về đề xuất mới nhất của Iran, nhưng Axios đưa tin rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đệ trình các điều khoản sửa đổi, đưa chương trình hạt nhân của Tehran trở lại bàn đàm phán.

Các thay đổi được cho là bao gồm yêu cầu Iran không di chuyển uranium làm giàu từ các địa điểm bị ném bom hoặc nối lại hoạt động ở đó trong thời gian đàm phán.