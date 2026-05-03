Phát hiện độc tố gây hại trong hàng loạt món hải sản “khoái khẩu” của nhiều người tại một bãi biển
Sở Y tế địa phương đã cảnh báo người dân không ăn các loại vẹm, nghêu, sò điệp hoặc hàu tự đánh bắt tại các vùng biển này.
Sở Y tế Công cộng California (Mỹ) đang khuyến cáo người tiêu dùng không nên ăn vẹm, nghêu, sò điệp hoặc hàu tự đánh bắt tại các quận Marin và San Mateo.
Các quan chức y tế tiểu bang cho biết, mức độ nguy hiểm của độc tố gây tê liệt do động vật có vỏ (PSP) đã được phát hiện trong vẹm từ hai quận này. Độc tố PSP có thể gây bệnh hoặc tử vong ở người, và việc nấu chín không thể tiêu diệt được các độc tố này.
"Độc tố PSP ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tạo ra cảm giác ngứa ran xung quanh miệng và các đầu ngón tay trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi ăn động vật có vỏ nhiễm độc. Các triệu chứng này thường tiếp nối bằng việc mất thăng bằng, thiếu sự phối hợp cơ bắp, nói lắp và khó nuốt," CDPH viết.
Trong các trường hợp ngộ độc nghiêm trọng, tê liệt cơ bắp và tử vong do ngạt thở có thể xảy ra.
Cảnh báo y tế của tiểu bang không áp dụng đối với vẹm, nghêu, sò điệp và hàu được bán thương mại. Động vật có vỏ bán bởi các đơn vị thu hoạch và đại lý được chứng nhận phải chịu sự kiểm tra bắt buộc thường xuyên để giám sát độc tố.
Nguồn: Kron4
