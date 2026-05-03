Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump cảnh báo nối lại cuộc tấn công vào Iran

Theo Kông Anh/ VTC News | 03-05-2026 - 11:01 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có khả năng tái khởi động cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có hành vi không đúng mực.

Hôm 2/5, quan chức cấp cao của Iran cho biết đề xuất của Tehran - vốn bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ sẽ mở lại hoạt động đường thủy ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, đồng thời để ngỏ cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân cho sau này.

Khi được hỏi về đề xuất của Iran trước khi lên máy bay đến Miami tại West Palm Beach, Florida, ông Trump trả lời: "Họ đã nói với tôi về ý tưởng của thỏa thuận. Giờ họ sẽ cung cấp cho tôi văn bản chính xác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump từng nhấn mạnh ông không thể tưởng tượng những đề xuất đó sẽ được chấp nhận và Iran không phải trả giá đủ lớn cho những gì họ làm.

Đồng thời, khi được hỏi liệu ông có ý định nối lại cuộc tấn công vào Iran hay không, nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi không muốn nói điều đó. Ý tôi là tôi không thể nói điều đó với một phóng viên. Nếu họ cư xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó xấu, bây giờ chúng ta sẽ xem xét. Nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra".

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran nói Tehran sẵn sàng đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường.

Tờ Reuters và nhiều hãng tin khác đưa tin trong tuần qua rằng Tehran đang đề xuất mở lại eo biển trước khi vấn đề hạt nhân được giải quyết. Mốc thời gian mở cửa trở lại eo biển được nêu rõ trong đề xuất chính thức chuyển đến Mỹ thông qua nhà trung gian hòa giải.

Hôm 1/5, ông Trump cũng cho rằng "xét trên phương diện nhân đạo", ông không thích phương án hành động quân sự và nói với lãnh đạo Quốc hội Mỹ rằng ông không cần sự cho phép của họ để kéo dài xung đột .

Dù liên tục khẳng định không vội vàng, nhưng ông Trump đang chịu áp lực trong nước khi phải phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, điều này làm gián đoạn 20% nguồn cung dầu khí của thế giới và đẩy giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao.

Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đối mặt với nguy cơ phản ứng dữ dội từ cử tri về giá cả tăng cao trước thời điểm Mỹ tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư

‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư Nổi bật

Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu

Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu Nổi bật

Tuyên bố của Thủ tướng Slovakia về việc Ukraine gia nhập EU

Tuyên bố của Thủ tướng Slovakia về việc Ukraine gia nhập EU

10:40 , 03/05/2026
Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

10:15 , 03/05/2026
Hai nước láng giềng của Nga sẽ nhận 'sát thủ S-400' trước cả Mỹ

Hai nước láng giềng của Nga sẽ nhận 'sát thủ S-400' trước cả Mỹ

09:48 , 03/05/2026
Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại

Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại

09:25 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên