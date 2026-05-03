Hai nước láng giềng của Nga sẽ nhận 'sát thủ S-400' trước cả Mỹ

Theo Sao Đỏ | 03-05-2026 - 09:48 AM | Tài chính quốc tế

Phần Lan và Na Uy sẽ nhận được tên lửa chống radar thế hệ mới AGM-88G AARGM-ER trước Hoa Kỳ.

Theo The War Zone (TWZ), Hải quân Mỹ vẫn cam kết triển khai tên lửa chống radar AGM-88G AARGM-ER trong năm nay, mặc dù đã tạm dừng việc mua sắm vũ khí này trong năm tài chính 2027. 

Theo bài báo, Hải quân Mỹ đã đặt mua hàng chục tên lửa AGM-88G AARGM-ER, được coi là "sát thủ" của các hệ thống phòng không Nga.

"Do vậy thật đáng ngạc nhiên khi dự thảo ngân sách mới nhất cho năm tài chính 2027, được công bố đầy đủ vào tuần trước, lại không bao gồm yêu cầu cấp kinh phí cho việc mua thêm tên lửa AGM-88G", trang tin này viết.

TWZ lưu ý rằng Hải quân Mỹ vẫn cam kết thực hiện kế hoạch đưa tên lửa AGM-88G AARGM-ER vào sử dụng trong năm 2026, và việc mua sắm các tên lửa này sẽ được tiếp tục sau khi hoàn tất mọi thử nghiệm và nâng cấp phần mềm cần thiết.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo vũ khí vượt qua các giai đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt để đạt được khả năng hoạt động ban đầu vào tháng 9 năm 2026", Hải quân Mỹ cho biết.

Họ tiết lộ thêm rằng trong năm tài chính 2027, việc sản xuất AGM-88G AARGM-ER "sẽ được chuyển hướng sang bán cho quân đội nước ngoài để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo 5 hợp đồng quốc tế đã ký kết".

Bài báo lưu ý, các đối tác của Mỹ đã mua tên lửa AGM-88G AARGM-ER bao gồm Úc, Hà Lan và Ý, cũng như 2 quốc gia có chung biên giới trên bộ với Nga đó là Phần Lan và Na Uy.

Tên lửa chống radar thế hệ mới AGM-88G AARGM-ER.

TWZ nhấn mạnh rằng AGM-88G AARGM-ER là một sự nâng cấp đáng kể so với AGM-88E AARGM, với khung thân được thiết kế lại hoàn toàn, tối ưu hóa cho tốc độ và tầm bắn cao, nhờ trang bị động cơ và hệ thống dẫn đường mới mạnh mẽ hơn.

Hải quân Hoa Kỳ dự định bắt đầu triển khai tên lửa AGM-88G AARGM-ER trên các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler, vốn đã có sẵn AGM-88E AARGM. Loại đạn này cũng phù hợp để lắp đặt trên các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A và F-35C.

Vào tháng 11 năm 2021, Defence24 lưu ý rằng Ba Lan có thể mua tên lửa AGM-88E AARGM và AGM-88G AARGM-ER từ Mỹ, việc triển khai chúng "cho máy bay F-16 cũng sẽ cho phép phát triển cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa, bao gồm cả những chuyến bay được thực hiện gần biên giới Ba Lan với vùng Kaliningrad và Belarus".

Tháng 8 năm đó, Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc thử nghiệm chiến đấu đầu tiên đối với tên lửa chống radar siêu âm AGM-88G AARGM-ER.

Vào tháng 5 năm 2021, nhà báo Steve Trimble của trang Aviation Week & Space Technology lưu ý rằng tên lửa AGM-88G AARGM-ER và Stand-in Attack Weapon (SiAW) dự kiến sẽ được sử dụng để tạo ra tên lửa Advanced Reactive Strike (AReS), được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển, và được triển khai từ một bệ phóng kiểu container tiêu chuẩn.

Vào tháng 3 năm 2019, Jane's 360 đưa tin các máy bay F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler và F-35A Lightning II của Mỹ sẽ được trang bị tên lửa chống radar siêu âm AGM-88G AARGM-ER.

Tên lửa AGM-88G AARGM-ER cải tiến sẽ cho phép thâm nhập vào vùng A2/AD (chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực) của kẻ địch tiềm năng.

Việc phát triển AGM-88G AARGM-ER bắt đầu từ năm 2015. Tên lửa này dựa trên AGM-88E HARM (Tên lửa chống radar tốc độ cao) hiện có. So với vũ khí tiền nhiệm, tầm bắn của loại đạn mới đã tăng 20 - 50% (lên đến 154 - 193km).

Giống như phiên bản cũ, tên lửa mới được trang bị đầu đạn tự dẫn với hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh, cũng như cảm biến hồng ngoại. AGM-88E AARGM được thiết kế để phá hủy các radar phòng không, cụ thể là các hệ thống Pantsir-S1, S-300 và S-400.

Theo The War Zone

Theo Sao Đỏ

