Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyên bố của Thủ tướng Slovakia về việc Ukraine gia nhập EU

Theo Hoàng Vân | 03-05-2026 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Hôm 2/5, sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Slovakia tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

“Tôi ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico viết trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày 2/5.

Ông Fico lưu ý, mặc dù "có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề", Slovakia và Ukraine vẫn có chung lợi ích trong việc thiết lập quan hệ tốt đẹp và hữu nghị.

Ông nhấn mạnh, Bratislava quan tâm đến việc nước láng giềng Ukraine duy trì sự ổn định và dân chủ.

"Tôi cũng lưu ý, không thể có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong cuộc xung đột quân sự với Nga nếu không có sự đồng ý của phía Ukraine", Thủ tướng Slovakia nói thêm.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine đã mời Thủ tướng Slovakia đến thăm Kiev, và cảm ơn ông Fico về lời mời đáp lại tới Bratislava.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 4/5 bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Yerevan.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Slovakia đánh dấu một bước quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, vốn đã bị sa lầy trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hồi đầu năm nay, do việc tạm ngừng vận chuyển dầu Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba.

Việc nối lại nguồn cung vào cuối tháng 4/2026 đã mở khóa khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
eu, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư

‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư Nổi bật

Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu

Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu Nổi bật

Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

10:15 , 03/05/2026
Hai nước láng giềng của Nga sẽ nhận 'sát thủ S-400' trước cả Mỹ

Hai nước láng giềng của Nga sẽ nhận 'sát thủ S-400' trước cả Mỹ

09:48 , 03/05/2026
Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại

Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại

09:25 , 03/05/2026
Phát hiện tàu chở hơn 43.000 tấn nhiên liệu di chuyển thành công qua 'chảo lửa' Hormuz, hướng thẳng đến châu Á

Phát hiện tàu chở hơn 43.000 tấn nhiên liệu di chuyển thành công qua 'chảo lửa' Hormuz, hướng thẳng đến châu Á

08:56 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên