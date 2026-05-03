Tuyên bố của Thủ tướng Slovakia về việc Ukraine gia nhập EU

“Tôi ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico viết trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày 2/5.

Ông Fico lưu ý, mặc dù "có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề", Slovakia và Ukraine vẫn có chung lợi ích trong việc thiết lập quan hệ tốt đẹp và hữu nghị.

Ông nhấn mạnh, Bratislava quan tâm đến việc nước láng giềng Ukraine duy trì sự ổn định và dân chủ.

"Tôi cũng lưu ý, không thể có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong cuộc xung đột quân sự với Nga nếu không có sự đồng ý của phía Ukraine", Thủ tướng Slovakia nói thêm.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine đã mời Thủ tướng Slovakia đến thăm Kiev, và cảm ơn ông Fico về lời mời đáp lại tới Bratislava.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 4/5 bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Yerevan.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Slovakia đánh dấu một bước quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, vốn đã bị sa lầy trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hồi đầu năm nay, do việc tạm ngừng vận chuyển dầu Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba.

Việc nối lại nguồn cung vào cuối tháng 4/2026 đã mở khóa khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine.