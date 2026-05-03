Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

Anh Dũng | 03-05-2026 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Dữ liệu lạm phát được công bố tuần trước là "tin xấu" đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và buộc cơ quan này phải thận trọng hơn về việc cắt giảm lãi suất cho đến khi lạm phát bắt đầu hạ nhiệt.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee đã đưa ra nhận định trên vào ngày 2/5. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương cần những bằng chứng đảm bảo lạm phát đang trở về mục tiêu 2%.

Số liệu cho thấy trong tháng 3, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của ngân hàng trung ương - đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Goolsbee lưu ý rằng lạm phát đang gia tăng ngay cả trong các ngành dịch vụ vốn ít chịu ảnh hưởng từ thuế quan và giá dầu.

Ông nhận định cơ cấu lạm phát hiện tại đang ở trạng thái không khả quan. Mặc dù không có quyền biểu quyết về chính sách lãi suất năm nay, ông Goolsbee từng phản đối việc cắt giảm lãi suất hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, ông đã nhìn ra các rủi ro lạm phát đang gia tăng và những rủi ro này càng trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần gần đây khi giá dầu tăng cao.

Trong cuộc họp tuần trước, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức từ 3,5% - 3,75%. Đáng chú ý, kết quả bỏ phiếu là 8 thuận và 4 chống, đánh dấu sự chia rẽ lớn nhất trong nội bộ cơ quan này kể từ năm 1992. Ba trong số các phiếu phản đối nhằm vào những phát biểu cho rằng bước đi tiếp theo của Fed có khả năng là cắt giảm lãi suất.

Theo ông Goolsbee, sự chia rẽ này cho thấy những khó khăn tiềm tàng trong việc đưa ra "hướng dẫn dự báo" về lộ trình chính sách tiền tệ. Ba quan chức dù ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp nhưng vẫn phản đối nội dung định hướng tương lai của Fed.

Về sự thay đổi nhân sự cấp cao, ông Goolsbee đánh giá cao những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell. Ông cho biết sẽ rất vui khi ông Powell tiếp tục đóng góp ở vai trò thống đốc.

Đồng thời, Chủ tịch Fed Chicago cũng bày tỏ sự kỳ vọng đối với sự xuất hiện của ông Kevin Warsh. Ông cho biết bản thân đang rất hào hứng chờ đợi những dấu ấn mới mà ông Warsh sẽ tạo ra khi chính thức nhậm chức.

Theo Reuters

