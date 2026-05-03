Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện tượng gây chú ý tại căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

Theo Cao Lực | 03-05-2026 - 15:10 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều trận động đất nhỏ đã được ghi nhận tại căn cứ không quân Mỹ ở bang Nevada trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Daily Mail đưa tin.

Báo cáo dẫn dữ liệu địa chấn cho biết Căn cứ Không quân Mỹ Vùng 51 ghi nhận ít nhất 17 trận động đất (phần lớn có cường độ khoảng 4,4 độ) chỉ trong vòng 24-48 giờ, tức khoảng từ ngày 29-4 đến ngày 30-4.

Thông tin này làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng, thậm chí có ý kiến cho rằng Mỹ có thể đang thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Diễn biến này xảy ra giữa lúc có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được báo cáo về phương án quân sự liên quan đến Iran.

Ngoài ra, sự việc cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ sớm công bố thêm thông tin về vật thể bay không xác định (UFO).

Theo Daily Mail, tâm chấn của các trận động đất nằm cách căn cứ Vùng 51 vài km, ở độ sâu khoảng 4 km.

Hiện tượng gây chú ý tại căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ- Ảnh 1.

Khói bốc lên từ Vùng 51. Ảnh: X

Một bài đăng lan truyền cho rằng một số nhà khoa học trong lĩnh vực hạt nhân và không gian gần đây "biến mất" không rõ lý do, trong khi các hiện tượng sao băng và cầu lửa được cho là xuất hiện nhiều hơn.

Người đăng bài đặt câu hỏi liệu các sự kiện này có liên quan đến nhau hay không và liệu có điều gì lớn hơn đang diễn ra phía sau.

Một bài đăng khác lưu ý hiệp ước hạt nhân lớn giữa Mỹ và Nga - New START - đã hết hiệu lực, mở ra khả năng hai nước gia tăng, hiện đại hóa và thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà không còn các ràng buộc trước đây.

Vùng 51 là cơ sở không quân hẻo lánh của Mỹ, nằm trong khu vực huấn luyện và thử nghiệm Nevada. Địa điểm này chỉ được chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận vào năm 2013 nhưng từ lâu đã là tâm điểm của nhiều đồn đoán do tính chất hoạt động tuyệt mật.

Được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh, Vùng 51 từng được sử dụng để thử nghiệm các loại máy bay quân sự tiên tiến như Lockheed U-2, SR-71 Blackbird và F-117 Nighthawk.

Những máy bay này thường bay ở độ cao và tốc độ vượt xa hiểu biết công chúng thời điểm đó, khiến nhiều người tin rằng họ đã nhìn thấy UFO.

Sự bí mật, vùng cấm bay nghiêm ngặt và việc không cho công chúng tiếp cận đã làm bùng phát vô số giả thuyết, bao gồm việc căn cứ này chứa tàu vũ trụ ngoài hành tinh.


Theo Cao Lực

Người Lao Động

Từ Khóa:
nga, donald trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư

‘Núi tiền’ của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục gần 400 tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do không xuống tiền đầu tư Nổi bật

Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu

Chưa từng có: Trung Quốc đặt lò phản ứng hạt nhân lên xe tải, di chuyển khắp nơi, hoạt động trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu Nổi bật

Trò chơi vương quyền AI: Người phụ nữ 4 con trở thành ‘nhân tình nội gián’ cho Elon Musk, đồng thời giúp đỡ đối thủ Sam Altman của OpenAI

Trò chơi vương quyền AI: Người phụ nữ 4 con trở thành ‘nhân tình nội gián’ cho Elon Musk, đồng thời giúp đỡ đối thủ Sam Altman của OpenAI

14:40 , 03/05/2026
Lãi ròng 150 tỷ USD từ Apple, Warren Buffett bất ngờ tri ân CEO Tim Cook: Anh ấy kiếm kiếm tiền giỏi hơn cả tôi!

Lãi ròng 150 tỷ USD từ Apple, Warren Buffett bất ngờ tri ân CEO Tim Cook: Anh ấy kiếm kiếm tiền giỏi hơn cả tôi!

14:33 , 03/05/2026
Phát minh của Nga đạt đột phá làm rung chuyển ngành năng lượng: Đốt cháy chất độc tồn tại nghìn năm

Phát minh của Nga đạt đột phá làm rung chuyển ngành năng lượng: Đốt cháy chất độc tồn tại nghìn năm

13:01 , 03/05/2026
Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu

Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu

12:36 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên