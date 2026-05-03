Máy bay chở đoàn đi đấu giải Pickleball rơi tại Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Theo Mạnh Dương | 03-05-2026 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Một máy bay nhỏ chở các vận động viên pickleball đã rơi tại bang Texas (Mỹ), khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay Cessna rơi trong khu vực rừng tại Wimberley, Texas, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Nhà chức trách bang Texas cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h tối 1/5 (giờ địa phương) tại thành phố Wimberley, cách Austin khoảng 64 km về phía Tây Nam.

Theo Trung sĩ Billy Ray, phi công cùng 4 hành khách đã tử vong tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố, tuy nhiên Câu lạc bộ Pickleball Amarillo xác nhận họ là thành viên đang trên đường tới một giải đấu.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại Cessna 421C, xuất phát từ Amarillo và dự kiến hạ cánh tại sân bay New Braunfels National. Hình ảnh từ trên cao cho thấy máy bay bị phá hủy hoàn toàn trong khu vực rừng cây.

Cơ quan chức năng liên bang đang dẫn đầu cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết bà nghe thấy tiếng va chạm lớn và cảm nhận rung chấn mạnh trong đêm.

Hiện trường máy bay Cessna rơi tại khu vực rừng ở Wimberley, Texas, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Những người gặp nạn đang di chuyển tới một giải pickleball tại New Braunfels, cách San Antonio khoảng 48 km. Ban tổ chức đã hủy giải đấu trong ngày 2/5 và dự kiến dành phút tưởng niệm các nạn nhân trước khi thi đấu trở lại.

Đại diện Câu lạc bộ Pickleball Amarillo cho biết cộng đồng người chơi môn thể thao này rất gắn kết và sự việc khiến nhiều người bàng hoàng.

Cùng thời điểm đó, một máy bay khác cũng xuất phát từ Amarillo tới sự kiện đã hạ cánh an toàn. Dữ liệu kiểm soát không lưu cho thấy máy bay gặp nạn có dấu hiệu di chuyển bất thường trước khi biến mất khỏi radar và phát tín hiệu khẩn cấp.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực New Braunfels có nhiều mây vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn và xuất hiện giông vài giờ sau đó.

Quan chức Fed cảnh báo tin xấu với nền kinh tế lớn nhất thế giới, dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất sớm

Phát minh của Nga đạt đột phá làm rung chuyển ngành năng lượng: Đốt cháy chất độc tồn tại nghìn năm

Lượng khí tự nhiên dự trữ của châu Âu chạm mức thấp nhất trong 5 năm

17:33 , 03/05/2026
17:00 , 03/05/2026
16:19 , 03/05/2026
15:41 , 03/05/2026

