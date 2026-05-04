Bẻ gãy phong toả của Mỹ, siêu tàu chở gần 2 triệu thùng dầu Iran trị giá 220 triệu USD tiến thẳng tới một nước Đông Nam Á

Y Vân | 04-05-2026 - 06:26 AM | Tài chính quốc tế

Iran tuyên bố ít nhất 52 tàu của nước này đã vượt vòng vây phong toả hàng hải của Mỹ cho đến nay.

Một tàu chở dầu của Iran đã vượt vòng vây phong tỏa của Mỹ, công ty theo dõi dữ liệu TankerTrackers cho biết vào Chủ nhật (3/5).

"Một siêu tàu chở dầu VLCC của Công ty Vận tải Dầu khí Quốc gia Iran (NITC) chở hơn 1,9 triệu thùng dầu thô trị giá gần 220 triệu USD đã né được Hải quân Mỹ và đến được vùng Viễn Đông", TankerTrackers cho biết trên X.

Con tàu, được xác định là “HUGE” (9357183), được nhìn thấy lần cuối ngoài khơi Sri Lanka hơn một tuần trước và hiện đang di chuyển qua eo biển Lombok ở Indonesia hướng tới quần đảo Riau của nước này.

Theo thông tin theo dõi hàng hải, tàu chở dầu này không phát tín hiệu Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) kể từ ngày 20/3 khi rời eo biển Malacca hướng đến Iran.

Những "hoạt động bí mật" như vậy thường được các tàu bị trừng phạt sử dụng để tránh bị phát hiện, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ tăng cường thực thi các biện pháp hạn chế liên quan đến căng thẳng đang diễn ra với Iran.

Washington đã tăng cường giám sát hàng hải như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế xuất khẩu dầu của Iran trong suốt cuộc xung đột. Tuy nhiên, thông tin về sự di chuyển của tàu chở dầu cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong khả năng giám sát và ngăn chặn của Mỹ trên các tuyến đường thủy nhộn nhịp trong khu vực.

Thông tin trên được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran tuyên bố vào ngày 29/4 rằng ít nhất 52 tàu Iran đã bẻ gãy phong tỏa của Mỹ. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết họ đã buộc khoảng 41 tàu có liên hệ với Iran quay đầu kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu.

Theo AA Daily﻿

Y Vân

