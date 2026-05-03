Chuyên gia phân tích "yếu tố đặc biệt" trong vụ mưu sát ông Trump

Yếu tố đặc biệt

Sau khi một tay súng vũ trang vượt qua cổng kiểm soát an ninh tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cuối tuần qua, những câu hỏi lập tức dấy lên về việc làm thế nào nghi phạm lại có thể tiếp cận Tổng thống Mỹ ở khoảng cách gần đến vậy.

Cole Allen, 31 tuổi, bị cáo buộc đã xông qua cổng kiểm soát của Cơ quan Mật vụ Mỹ và nổ súng ở nơi chỉ cách vị trí mà Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao trong Nội các Mỹ dự tiệc đúng một tầng lầu.

"Tôi nghĩ mô hình của cơ quan mật vụ đã phát huy tác dụng", Bill Gage, cựu đặc vụ Mật vụ Mỹ, hiện là giám đốc bảo vệ điều hành của SafeHaven Security Group, chia sẻ với Fox News Digital.

"Nhưng chắc chắn có yếu tố may mắn rất lớn khi Cole Allen không được đào tạo bài bản hơn, không chuẩn bị tốt hơn", ông Gage nói thêm.

Nhà chức trách cho biết, chỉ vài phút sau khi ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Đệ nhất phu nhân Melania Trump an tọa để thưởng thức buổi tiệc thường niên, Allen đã xông vào cổng kiểm soát của khách sạn Washington Hilton và nổ súng, bắn trúng áo chống đạn của một đặc vụ Mật vụ. Đối tượng lập tức bị quật ngã xuống đất và bị bắt giữ.

Nghi phạm Cole Tomas Allen bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

May mắn là không có ai bị thương nặng trong cảnh hỗn loạn. Ông Trump nhanh chóng được đưa rời khỏi sân khấu trong khi hàng nghìn khách mời phải cúi người ẩn nấp dưới bàn tiệc trong hội trường.

"Rõ ràng là gia đình Tổng thống không hề hấn gì", Bill Stanton, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu và là chuyên gia an ninh, nói với Fox News Digital. "Không ai bị thương, đúng không? Nhưng đó không phải nhờ sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Đó là nhờ may mắn, nhờ sự kém cỏi của kẻ tấn công và cơ chế dự phòng an ninh. Đáng lẽ hắn không bao giờ được phép tiến gần đến thế".

Tuy nhiên, ông Gage cho rằng giao thức của cơ quan mật vụ đã hoạt động đúng như thiết kế.

"Mô hình kiểu như các vòng tròn an ninh, nơi bạn có vòng ngoài, vòng trong và vòng giữa", ông Gage giải thích. "Mỗi vòng đó giống như các vòng tròn đồng tâm chồng lên nhau. Vì vậy, nếu một vòng thất bại, vòng khác có thể bù đắp".

Theo ông Gage, vòng ngoài của sự kiện hôm 25/4 bắt đầu bằng máy dò kim loại của cơ quan an ninh, nơi Allen đã lao qua các đặc vụ, mang theo một khẩu súng săn và các vũ khí khác.

"Kẻ tấn công, bằng sự bất ngờ và tốc độ cực nhanh, đã lao qua máy dò kim loại", ông Gage nói. "Nghi phạm vượt qua ranh giới đó nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát. Nghi phạm sẽ phải đối mặt với các đặc vụ khác khi cố gắng tiến vào hội trường".

"Sẽ có các đặc vụ được bố trí tại cửa vào", ông Gage tiếp tục, "Sẽ có các đặc vụ bên trong sự kiện, ngay phía sau cánh cửa. Vì vậy, tôi có thể nói mô hình của Mật vụ đã thành công, vì nó chứng minh rằng cơ chế an ninh nhiều lớp đã phát huy hiệu quả".

Nghi vấn phòng khách sạn

Khi các chi tiết xung quanh vụ mưu sát dần được hé lộ, những câu hỏi mới lại nảy sinh về việc làm thế nào Allen có thể nhận phòng khách sạn từ đêm hôm trước và ở lại đó mà không bị phát hiện, dù mang theo nhiều súng.

"Có một lầm tưởng rằng cơ quan mật vụ sẽ ập đến vài ngày trước sự kiện, phong tỏa khách sạn, đuổi tất cả mọi người ra ngoài và kiểm tra danh tính từng người. Nhưng thực tế không phải vậy", ông Gage nói.

Theo ông Gage, các đặc vụ phải cân bằng giữa việc duy trì tư thế an ninh nghiêm ngặt và việc tạo điều kiện cho các địa điểm công cộng, như khách sạn Washington Hilton, tiếp tục hoạt động kinh doanh.

"Có các chuyến giao hàng, có nhiều nhân viên khác ra vào", ông Gage nói. "Có những người khác ở khách sạn chẳng liên quan gì đến sự kiện. Vì vậy, đặc vụ tiền trạm cho khách sạn hoặc sự kiện phải chịu tất cả những áp lực này".

"Về lý thuyết, liệu cơ quan mật vụ có thể đến và đóng cửa một khách sạn nghìn phòng vào ngày hôm trước không? Có, lý thuyết là có thể", ông Gage nói. "Nhưng về mặt hậu cần và tài chính thì không".