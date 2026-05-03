Người Trung Quốc than phiền vì không mua được 1 mặt hàng Made in China

Tại cửa hàng chính ở Bắc Kinh của nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, các giá trưng bày được thiết kế để giới thiệu các sản phẩm bay nổi tiếng của DJI lại trống rỗng một cách kỳ lạ, theo CNN.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hiện gần như không còn máy bay không người lái. Theo các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/5, bạn không thể mua, thuê hoặc điều khiển chúng mà không được phép trong phạm vi rộng lớn của thành phố – một sự thay đổi đáng kinh ngạc khi xét đến việc Trung Quốc vừa là nơi khai sinh vừa là cường quốc thống trị trong ngành công nghiệp máy bay không người lái dành cho người tiêu dùng.

Những người đam mê cuồng nhiệt đã đổ xô đến các cửa hàng điện tử trên khắp Bắc Kinh trong tuần này để mua những món đồ cuối cùng trước khi toàn bộ hàng hóa được rút khỏi kệ.

Zoe Zhao, 44 ​​tuổi, cho biết “nhiều mẫu đã bán hết” khi cô đến cửa hàng DJI, và nói thêm rằng cô chỉ mua được một chiếc vì người đã đặt trước không thể quay lại Bắc Kinh.

Người dân Bắc Kinh này sau đó phải đăng ký với cảnh sát địa phương và trên một ứng dụng chính thức, trước khi hoàn thành bài kiểm tra kéo dài 30 phút tại nhà.

Chính quyền thành phố cho biết, các quy định nghiêm ngặt này được thiết kế để "tăng cường quản lý máy bay không người lái" và "bảo đảm an ninh cho thủ đô".

Nhưng chúng cũng phản ánh sự siết chặt kiểm soát của Trung Quốc đối với máy bay không người lái và gây ra sự bất ổn cho nền kinh tế hàng không tầm thấp của nước này - một lĩnh vực "ưu tiên" quốc gia bao gồm UAV và ô tô bay.

Máy bay không người lái đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc – được ưa chuộng bởi những người chụp ảnh giải trí, được sử dụng trong giao hàng thực phẩm và nông nghiệp, thậm chí còn thay thế pháo hoa trở thành điểm thu hút chính trong các ngày lễ và lễ kỷ niệm.

Đến cuối năm 2025, số lượng máy bay không người lái được đăng ký chính thức trên toàn quốc đã đạt hơn ba triệu chiếc. Và sự lan rộng nhanh chóng trong những năm gần đây đã làm gia tăng lo ngại về an ninh trên khắp cả nước, đặc biệt là ở thủ đô, nơi tập trung nhiều địa điểm quân sự và chính trị nhạy cảm.

Những lo ngại của giới chức dường như không chỉ xuất phát từ khả năng do thám của máy bay không người lái mà còn từ tiềm năng gây thương vong.

Cửa hàng DJI tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: CNN

Lệnh cấm toàn diện ở thủ đô Trung Quốc

Thủ đô của Trung Quốc vốn đã có những quy định nghiêm ngặt hơn, với vùng cấm bay liên tục được mở rộng trong những năm gần đây.

Theo quy định mới, máy bay không người lái và các linh kiện quan trọng thậm chí không được phép vận chuyển vào Bắc Kinh nếu không có giấy phép. Giờ đây, chúng chỉ được phép mang theo bởi những người sở hữu đã đăng ký và xác minh thông tin với cảnh sát địa phương.

Lệnh cấm toàn diện này cũng cấm việc cất giữ chúng tại các “địa điểm lưu trữ” trong khu vực trung tâm thành phố và cấm việc “hack” hệ thống máy bay không người lái.

Chính sách mới này đặt ra nhiều câu hỏi cho du khách quốc tế đến thăm hoặc quá cảnh qua Bắc Kinh mang theo máy bay không người lái trong hành lý, một vấn đề không được làm rõ trong thông báo quy định.

Điều này cũng làm gia tăng sự bức xúc của những người dùng máy bay không người lái hiện có ở Bắc Kinh. Theo quy định mới, họ thậm chí sẽ không thể sửa chữa hoặc thay thế máy bay không người lái của mình trong thành phố, một nhân viên cửa hàng nói với hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Cover News . Nhiều người dùng trong thành phố cũng phàn nàn trên mạng về sự bối rối trong việc hiểu các quy định này.

Steven Wang, một sinh viên đại học kiêm người đam mê máy bay không người lái, từng điều khiển máy bay không người lái của mình trong các khu vực được chỉ định ở ngoại ô thủ đô trước khi lệnh cấm chấm dứt hoạt động này.

Hiện tại, cả ba chiếc máy bay không người lái của anh đều được cất giữ tại nhà ở Hà Bắc, tỉnh bao quanh Bắc Kinh, nơi cũng có các quy định nghiêm ngặt hơn. “Tôi phải xin phép cho mỗi chuyến bay, điều này rất bất tiện”, Wang nói với CNN. “Và bắt đầu từ năm nay, thời gian chờ đợi ngày càng dài hơn, và lý do từ chối ngày càng mơ hồ hơn.”

Anh nói thêm rằng anh và những người dùng máy bay không người lái khác ngày càng không chắc chắn liệu họ có tiếp tục sử dụng chúng trong tương lai hay không, do sự phức tạp ngày càng tăng của các thủ tục phê duyệt và bảo trì.

"Việc đó tốn quá nhiều thời gian," anh ấy nói.

Tuy nhiên, những quy định mới nghiêm ngặt không ngăn cản Zhao thực hiện giao dịch mua bán của mình trong tuần này. Cô cho rằng các quy định chặt chẽ hơn về máy bay không người lái có thể giúp kiềm chế các hành vi bất hợp pháp. “Là một cư dân của thủ đô, tôi hiểu tầm quan trọng của Bắc Kinh với tư cách là trung tâm chính trị của đất nước.”

Các giá trưng bày uav trống rỗng tại một cửa hàng DJI Bắc Kinh. Ảnh: CNN

Vấn đề nan giải ở độ cao thấp

Trung Quốc thống trị ngành công nghiệp máy bay không người lái toàn cầu, với riêng DJI chiếm khoảng 70% thị trường toàn cầu vào năm ngoái, theo dữ liệu từ công ty dữ liệu thương mại Research and Markets.

Việc siết chặt các quy định tại thị trường nội địa có thể sẽ làm trầm trọng thêm khó khăn của DJI, vốn đã phải đối mặt với những trở ngại về quy định ở nước ngoài. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cấm nhập khẩu các mẫu máy bay không người lái DJI mới với lý do an ninh quốc gia – một động thái mà công ty ước tính sẽ khiến họ thiệt hại 1,5 tỷ đô la vào năm 2026, theo một hồ sơ tòa án hồi tháng 4 .

DJI không trả lời các câu hỏi của CNN về tác động của lệnh cấm bán hàng từ Bắc Kinh.

Nền kinh tế vùng thấp, hay còn gọi là kinh tế vùng thấp, đã trở thành trọng tâm của chính phủ Trung Quốc trong những năm gần đây, với kỳ vọng giá trị của nó sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (510 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2035.

Tuy nhiên, sự phát triển này đã dẫn đến việc ban hành các quy định chặt chẽ hơn, với việc chính quyền Trung Quốc đưa ra các quy tắc quốc gia yêu cầu đăng ký tên thật đối với tất cả người điều khiển máy bay không người lái và kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp phép bay.

Các quy định hàng không dân dụng mới có hiệu lực vào tháng 7 cũng sẽ yêu cầu toàn bộ ngành công nghiệp máy bay không người lái – từ nhà sản xuất và nhập khẩu đến nhà khai thác và nhà cung cấp dịch vụ – phải xin chứng nhận đủ điều kiện bay, điều mà công ty tư vấn Daxue Consulting gọi là “sự thay đổi quy định quan trọng nhất” kể từ khi lĩnh vực này ra đời.

Động thái hạn chế quyền sử dụng máy bay không người lái của Bắc Kinh đã gây ra nhiều lời phàn nàn trên mạng xã hội về việc điều khiển máy bay không người lái ở Trung Quốc trở nên phức tạp và khó hiểu như thế nào.

Huang Lixi, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), nói với CNN rằng các biện pháp nghiêm ngặt ở Bắc Kinh có thể không được áp dụng ở những nơi khác trong nước, vì chính quyền địa phương khác có thể chọn cách tiếp cận có quản lý cho phép sử dụng máy bay không người lái ở một số mức độ nhất định.