Mỹ dồn dập điều máy bay hạng nặng tới Trung Đông

Hãng thông tấn TASS ngày 3-5 dẫn nguồn tin từ trang Axios cho biết Iran đã chính thức chuyển đến phía Mỹ một bản kế hoạch bao gồm 14 điều khoản nhằm thiết lập một thỏa thuận khung cho khu vực.

Theo nội dung đề xuất, phía Tehran yêu cầu trong vòng 30 ngày, hai bên phải thống nhất được việc mở lại eo biển Hormuz, Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải và dừng các hoạt động quân sự tại Iran và Lebanon.

Phía Iran nêu rõ quan điểm rằng chỉ sau khi đạt được thỏa thuận này, các bên mới bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân trong một tháng kế tiếp.

Song song với những chuyển động trên bàn ngoại giao, tình hình thực địa tại Trung Đông đang có dấu hiệu gia tăng nhiệt độ về mặt quân sự.

Hãng tin Anadolu dẫn dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một sự gia tăng bất thường trong hoạt động của không quân Mỹ hướng về khu vực này.

Tính riêng trong ngày 2-5, hàng loạt máy bay vận tải chiến lược và máy bay tiếp dầu đã được triển khai từ châu Âu sang Trung Đông.

Các phi đội này bao gồm ít nhất 12 chiếc vận tải cơ hạng nặng C-17A Globemaster III xuất phát từ các căn cứ tại Đức, cùng với sự hiện diện của dòng máy bay vận tải lớn nhất của không quân Mỹ là C-5M Super Galaxy có tải trọng lên tới 127 tấn.

Vận tải cơ hạng nặng C-17A Globemaster III rời đường băng trong hoạt động huấn luyện khả năng cơ động của quân đội Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.



Ngoài các máy bay vận tải, quân đội Mỹ cũng tăng cường khả năng hậu cần và trinh sát khi điều động các dòng máy bay tiếp dầu Boeing KC-46 Pegasus và KC-135 Stratotanker hoạt động tại không phận quanh Israel và các vùng phụ cận.

Đặc biệt, một máy bay trinh sát tín hiệu RC-135W Rivet Joint đã được phát hiện đang vận hành tại khu vực gần Bahrain.

Một số chuyến bay vận tải khác khởi hành trực tiếp từ Mỹ hiện vẫn chưa xác định được điểm đến cụ thể, cho thấy một sự chuẩn bị quy mô lớn của Washington trong bối cảnh đối đầu trực diện với Tehran vẫn diễn biến phức tạp.